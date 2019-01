Frosinone | due colpi in arrivo | Simic c' è | Trotta più vicino

Il Benevento piomba su due elementi del Frosinone - : Benevento attivo in questi giorni di mercato. Il ds Pasquale Foggia, riporta Ottopagine.it, mercoledì era a Milano per intavolare una trattativa con il Frosinone per due giocatori: piace il ...

I maltrattamenti sui bambini in un asilo di Frosinone - indagate due maestre : Due maestre di una scuola d'infanzia di Cassino, sono state fermate dalla Polizia su ordine della Procura di Cassino che ha emesso nei loro confronti due provvedimenti interdittivi. Per dodici mesi non potranno avvicinarsi a scuola. Il provvedimento è scaturito da un'indagine portata avanti dagli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone che hanno raccolto la denuncia di alcuni genitori. Il reato contestato ...

Napoli-Frosinone 4-0 : Zielinski - Ounas e due volte Milik : Napoli-Frosinone 4-0, due gol per tempo: Zielinski e Ounas nei primi 45′, due volte Milik nella ripresa. Esordi per Primo tempo Pronti via, Napoli in vantaggio con Zielinski. Sono passati sette minuti, e Piotr ha già cancellato il fantasma di Napoli-Chievo, dello 0-0. È un gol che anestetizza la partita, perché anestetizza il Napoli. La squadra di Ancelotti è come se si fosse seduta, il Frosinone fa poco e sbaglia altrettanto, Meret non ...

Frosinone - Parco Matusa : due giorni di festa per la città : Nel corso delle due giornate, si sono susseguite iniziative all'insegna della natura, dell'arte, della musica, dello sport e del divertimento per grandi e piccoli. Presenti, nelle due giornate di ...