Tifosa 97enne scrive a Cristiano Ronaldo | la reazione di CR7

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nelle ultime oreè volato a Madrid per risolvere la questione con il fisco spagnolo, accordo raggiunto per il calciatore che si è messo alle spalle una vicenda spinosa. Nel frattempo bel gesto da parte del calciatore portoghese, una signora anziana di 97 anni ha scritto al calciatore della Juventus, il nome è Lucia Timini, è nata e vive a Pralboino (Brescia), aveva mandato una lettera a CR7 ed adesso è arrivata la risposta nella casa di riposo: una cartolina autografata con la dedica "para nonna Lucia", e insieme un'agenda e una spilla con il marchio della Juventus. "Sonodella Juventus da quando avevo 10 anni", ha ribadito l'anziana signora.