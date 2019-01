Riscatto | cumulo e ricongiunzione | è caccia aperta ai contributi smarriti

ilsole24ore

(Di martedì 22 gennaio 2019) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decretone su reddito di cittadinanza, “quota 100” e le flessibilità prorogate di “opzione donna”, Ape sociale e delle pensioni anticipate non più adeguate alla speranza di vita (quelle per tutti e quelle per i gravosi) molti lavoratori cominceranno a fare i loro conti. In pista ci sono i nati tra il 1952 e il 1959 e quelli tra il 1960 e 1092...