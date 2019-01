ilfattoquotidiano

: E’ morta di ipotermia Gigi Wu, l’atleta di Taiwan che scalava le vette in bikini - Corriere : E’ morta di ipotermia Gigi Wu, l’atleta di Taiwan che scalava le vette in bikini - alfiocolosio : RT @Corriere: E’ morta di ipotermia Gigi Wu, l’atleta di Taiwan che scalava le vette in bikini - FQMagazineit : Gigi Wu, scalava le montagne in bikini: cade e muore congelata -

(Di martedì 22 gennaio 2019) La 36enneWu era soprannominata “la scalatrice in” per la sua passione di scalaresemi nuda. Una passione che l’ha portata però alla morte. La giovane è stata infatti trovata senza vita,a 1700 metri d’altezza, in una montagna di Taiwan, dopo essere caduta nel corso della sua ultima impresa. “La scalatrice in” aveva raggiunto alcune delle cime più alte di Taiwan, di dove era originaria. Aveva conquistato un esercito di follower sui social, dove postava scatti ammiccanti in alta quota, vestita solo in costume da spiaggia.L’atleta aveva usato un telefono satellitare per avvertire gli amici di essere caduta in un burrone nel parco nazionale Yushan e di essersi gravemente ferita. Gli elicotteri di salvataggio hanno faticato a raggiungerla a causa del maltempo e lunedì i soccorritori hanno trovato il suo corpo senza ...