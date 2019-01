Cantante sgradito? Spotify studia la funzione per bloccarlo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) Ci sono cantanti di cui non gradite sentire la voce? O le cui canzoni non vi piacciono proprio? Presto non li avrete più “fra le orecchie”, se siete utenti di. La popolare app di streaming musicale starebbe valutando un aggiornamento che attiverà la“Non riprodurre questo artista“. Il condizionale è d’obbligo, perché l’azienda non ha pubblicato alcuna nota ufficiale al riguardo. Tuttavia, il giornalista Paul Thurrott, che generalmente pubblica contenuti attendibili, scrive sul suo sito che è partita una fase di test che coinvolge solo un gruppo selezionato di utenti di iOS (che usadalla piattaforma Apple).Se ascoltate solo album composti da voi la questione non è rilevante. Molti utenti però amano ascoltare playlist come “Discover Weekly” e “Daily Mixes”, quelle preconfezionate per generi (Pop, ...