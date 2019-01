Australian Open | Tsitsipas primo semifinalista Avanti Collins e Kvitova

Australian Open 2019 Nadal Tiafoe - 0-0 - streaming video e tv : Rafa in campo - Kvitova in semifinale! : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: con Federer eliminato, Nadal diventa il favorito per la finale nella parte bassa del tabellone Atp.

Tennis - Australian Open - Collins la prima semifinalista - si troverà di fronte Kitova : Danielle Collins la prima semifinalista degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. La statunitense, numero 35 del ranking mondiale, ha sconfitto per 2-6, 7-5, 6-1, ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 22 gennaio. Stefanos Tsitsipas in semifinale tra gli uomini - Danielle Collins tra le donne. Ora Kvitova-Barty : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di quarti di finale degli Australian Open di tennis. A Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è ...

Australian Open 2019 : Kvitova-Collins prima semifinale femminile. La ceca domina Barty - continua il sogno dell’americana : La prima semifinale femminile degli Australian Open 2019 vedrà opposte Petra Kvitova e Danielle Collins. La ceca torna tra le prime quattro a Melbourne dopo quell’unica volta datata 2012, quando perse da Maria Sharapova; mentre l’americana non si era mai spinta così avanti in un torneo dello Slam, anche perchè proprio in Australia ha raccolto le prime vittorie in un Major. Era la grande rivincita della finale di Sydney ed invece ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. La prima semifinale è Kvitova-Collins! : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Australian Open – Kvitova non lascia scampo ad Ashleigh Barty : la tennista ceca accede in semifinale : Petra Kvitova accede alla semifinale degli Australian Open: la tennista ceca batte Ashleigh Barty e si prepara alla sfida contro Danielle Rose Collins Petra Kvitova continua a viaggiare spedita verso le fasi conclusive degli Australian Open. La tennista ceca sta sbaragliando un’avversaria dopo l’altra, compresa quell’Ashleigh Barty che ha eliminato Maria Sharapova dallo Slam aussie. Per la tennista Australiana non c’è stato scampo, così ...

La spidercam impazzisce e piomba sulla postazione dell’arbitro : paura agli Australian Open. Ecco come va a finire : paura agli Australian Open durante l’incontro tra Ashley Barty e Maria Sharapova (per la cronaca, vinto dalla prima per due set a uno): alla fine del match la spidercam (la telecamera in grado di muoversi sia orizzontalmente sia verticalmente) ha un problema e va a schiantarsi contro la postazione dell’arbitro Alison Hughes, che fortunatamente se la caverà soltanto con un grande spavento. È in corso un’indagine per scoprire le ...

VIDEO Danielle Collins rimonta Anastasia Pavlyuchenkova e va in semifinale agli Australian Open! : Arriva anche il primo verdetto del tabellone di singolare femminile: la statunitense Danielle Collins supera in rimonta la russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 2-6 7-5 6-1 e va in semifinale agli Australian Open. Nel penultimo atto attende la vincente della sfida tra la ceca Petra Kvitova e l’Australiana Ashleigh Barty. IL VIDEO DELLA SFIDA TRA Danielle Collins E Anastasia ...

Australian Open : Collins in semifinale - sfiderà Kvitova o Barty : MELBOURNE - Danielle Collins elimina la Pavlyuchenkova in tre set , 2-6; 7-5; 6-1, e conquista la semifinale dell' Australian Open femminile. Kvitova-Barty, si sfidano nell'altro quarto di finale di ...

Danielle Collins in semifinale agli Australian Open : ecco l’avversaria della statunitense. Data - programma - orario e tv : La statunitense Danielle Collins ha superato in rimonta con lo score di 2-6 7-5 6-1 la russa Anastasia Pavlyuchenkova nei quarti di finale degli Australian Open ed ora attende nel penultimo atto la vincente del confronto tra la ceca Petra Kvitova e l’Australiana Ashleigh Barty. La semifinale si giocherà giovedì 24 non prima delle 4.00 italiane sulla Rod Laver Arena. Di seguito il programma del match tra la statunitense Danielle Collins e ...

Stefanos Tsitsipas in semifinale agli Australian Open : ecco l’avversario dell’ellenico. Data - programma - orario e tv : Il greco Stefanos Tsitsipas supera in quattro partite lo spagnolo Roberto Baustista Agut e va in semifinale agli Australian Open di tennis. Per conoscere il suo prossimo avversario l’ellenico dovrà attendere l’ultim match di giornata, quello tra lo statunitense Frances Tiafoe e lo spagnolo Rafael Nadal. Il penultimo atto del torneo si giocherà giovedì 24 alle ore 9.30 italiane sulla Rod Laver Arena. Di seguito il programma del match ...

Australian Open 2019 - Tsitsipas in semifinale. Nadal sfida Tiafoe : MELBOURNE - Prima semifinale Slam in carriera per Stefanos Tsitsipas. Il greco elimina Bautista Agut in quattro set 7-5; 4-6; 6-4; 7-6 e attende il vincitore di Nadal-Tiafoe, secondo quarto di finale ...

Tennis - Australian Open under 18 - Musetti non si ferma - ora trova Draxl : Un break di ritardo nel primo set, quando si è trovato in svantaggio per 3-1. E identica situazione nel secondo. Eppure, Lorenzo Musetti è riuscito a risolvere il suo match di secondo turno agli ...

Australian Open - semifinale per Tsitsipas. Nadal contro Tiafoe altro match di giornata : MELBOURNE - Stefanos Tsitsipas elimina Bautista Agut in quattro set 7-5; 4-6; 6-4; 7-6 e si qualifica alla semifinale dell' Australian Open 2019. Il greco attende il vincitore di Nadal-Tiafoe, secondo ...