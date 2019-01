Un utente è riuscito a ricreare la demo di PT grazie alla beta di Dreams

eurogamer

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Media Molecule ha da poco dato il via ad una opencon invito dedicata a, nuovo progetto in esclusiva PS4.ad unpossiamo farci un'idea delle potenzialità del titolo, in quanto èla famosadi PT (quello che doveva essere il reboot di Silent Hill ad opoera di Kojima).Come riporta TechRaptor, l'Sergeant Bike ha postato un piccolo video di circa 30 secondi tramite un post su Twitter. Il filmato mostra il famoso salone che come ricorderete giocava un ruolo centrale nella. Questa mattina Christophe Villedieu (Media Molecule) ha elogiato il lavoro dell', tuttavia lo ha poi invitato a rimuovere il suo Tweet.Ladi PT è oggi famosa in quanto non è possibile reperirla con canali ufficiali, Konami l'ha infatti rimossa dal PS Store e al momento non è accessibile nemmeno agli utenti che l'hanno scaricata all'epoca della ...