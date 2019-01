Costanza Caracciolo raggirata e non pagata | “Vergogna” L’accaduto

Costanza Caracciolo in perfetta forma fisica a pochi mesi dal parto : Costanza Caracciolo ha partecipato, a “Pitti Bimbo”, come madrina di un celebre brand dedicato ai bambini e ha sorpreso tutti, mostrandosi in gran forma, pur non avendo seguito una dieta particolare post gravidanza. Eccola sorridente e felice nel giorno del suo 29esimo compleanno, concedersi ai flash dei fotografi presenti, che ne approfittano per scattare qualche foto alla neo mamma. C’è da dire che Costanza, immersa tra peluche, mobili a ...

Costanza Caracciolo news : allattamento e la difficoltà a perder peso : Costanza Caracciolo in confidenza: allattamento, la difficoltà a perder peso, il ritorno a Miami e perché il figlio le ha cambiato la vita in meglio Come sta la neo mamma Costanza Caracciolo? La fidanzata di Bobo Vieri, che domenica 18 novembre ha dato alla luce la sua prima figlia Stella, a distanza di quasi due […] L'articolo Costanza Caracciolo news: allattamento e la difficoltà a perder peso proviene da Gossip e Tv.

Elisabetta Canalis va a trovare la figlia di Vieri e Costanza Caracciolo - il video su Instagram : «Ma come fai a essere sua amica?» : Amici mai, cantava Venditti. E invece no. Almeno nel caso di una delle coppie più famose e amate della tv, Elisabetta Canalis e Christian Vieri. L’ex velina, appena atteratta in Italia da Los Angeles, ha colto l’occasione per andare a trovare Bobo appena diventato papà. Il tutto documentato su Instagram. Elisabetta ha infatti postato un video in cui si vede la sua bimba Skyler mentre porta un regalino a Costanza Caracciolo, compagna ...

Costanza Caracciolo e Federica Nargi - le foto col pancione : «Con le lacrime agli occhi - piene di felicità» : Costanza Caracciolo e Federica Nargi amiche di pancione. Su Instagram Federica Nargi, incinta del secondo figlio, ha pubblicato delle foto scattate poco prima che nascesse Stella, la prima figlia di Costanza Caracciolo e Bobo... L'articolo Costanza Caracciolo e Federica Nargi, le foto col pancione: «Con le lacrime agli occhi, piene di felicità» proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sui social Karina Cascella in difesa di Costanza Caracciolo : Non è la prima volta che Costanza Caracciolo viene presa di mira sui social ma stavolta a difenderla è arrivata Karina Cascella. Costanza da poco diventata mamma di Stella nata dalla sua relazione con Bobbo Vieri, durante la gravidanza era già stata attaccata sui social per la sua forma fisica costringendo l’ex velina a rispondere per le rime. Stavolta a scatenare le ire degli haters alcuni scatti postati da Costanza, rei secondo alcuni ...

