Tragedia in campo | allenatore si accascia e muore sotto gli occhi dei calciatori NOME e

Tragedia in Inghilterra : muore in campo un portiere 14enne di origini italiane : LONDRA - Un ragazzo di origine italiana di 14 anni è morto in seguito a un incidente durante una partita di calcio a Hillingdon, a ovest di Londra. Si chiamava Luca Campanaro e giocava come portiere ...

Tragedia in campo - un malore improvviso poi si accascia e muore. Choc e sgomento : Tragedia in campo durante la partita di basket. Succede alla palestra “Spettacolo” di via Postumia a Cremona della categoria Under 16 tra Sanse Bianco e JuVi. Dopo numerosi tentativi per strapparlo alla morte Sandro Galli, coach della Juvi, non ce l’ha fatta. Una Tragedia che lascia tutti sotto Choc. Galli, insegnante di educazione fisica di 67 anni, è stato immediatamente soccorso da due infermiere che si trovavano in tribuna che gli ...