Se la strada potesse parlare | 2019

SE LA strada potesse PARLARE di Barry Jenkins - La recensione : Lui giacca in blue jeans e t-shirt gialla, lei cappottino giallo e maglietta blu. Una complementarietà che spicca. Romanticismo e critica alle ingiustizie sono gli ingredienti che rendono Se la STRADA POTESSE PARLARE (If Beale Street could talk), primo film del premio Oscar Barry Jenkins dopo Moonlight, e adattamento dell’omonimo romanzo di James Baldwin, un concentrato di emozioni e cliché spesso al limite della verosimiglianza.