Resident Evil 2 Remake porta il RE engine di Capcom su un altro livello - analisi tecnica

Resident Evil 2 : emergono nuovi dettagli su durata del gioco e possibili DLC in programma : Se state aspettando anche voi l'arrivo dell'attesissimo remake di Resident Evil 2, dovete sapere che per il momento vi sono novità in quanto a durata ed eventuale DLC in programma.Come segnalato su Resetera infatti, in seguito ad un'intervista col director Kazunori Kadoi e il producer Yoshiaki Hirabayashi in occasione di un tour a Dubai per la promozione del gioco, sono emerse interessanti informazioni riguardo la durata del gioco: secondo ...

Lo storico doppiatore di Leon dell'originale Resident Evil 2 si unisce al team di Daymare : 1998 : Se siete fa della saga di Resident Evil sicuramente vi ricorderete di Invader Studios, talentuosa compagnia indipendente italiana che qualche anno fa cominciò i lavori su un remake fan made del classico di Capcom Resident Evil 2. Purtroppo in seguito il progetto è stato annullato a causa del remake "ufficiale" di Resident Evil 2 ma Invader Studios non si è arresa ed ha impiegato le sue risorse nello sviluppo di Daymare: 1998, un survival horror ...

La prima recensione di Resident Evil 2 morde la rete : remake capolavoro? : Manca esattamente una settimana da quello che già da ora promette di essere uno dei giorni più caldi del 2019. Almeno per i videogiocatori. Il prossimo 25 gennaio, Resident Evil 2 sarà infatti disponibile nei negozi fisici e digitali. Un remake, quello confezionato da Capcom, che vuole sì omaggiare il classico survival horror del 1998, ma anche reinterpretarlo in chiave moderna per la nuova generazione. Le piattaforme graziate dall'operazione ...

Un video analizza la demo di Resident Evil 2 : Come ormai saprete, la demo di Resident Evil 2, "1-shot", è stata resa disponibile. Questa versione di prova a tempo, 30 minuti, permette un assaggio dell'atteso remake in arrivo tra pochi giorni.Dopo la pubblicazione della demo, ecco arrivare puntuale l'analisi della redazione britannica di Digital Foundry che ha analizzato la versione di prova sulle varie piattaforme.La versione PC, a quanto pare, è risultata la migliore ma il RE Engine si è ...

Resident Evil 2 : grafica a confronto su PS4 - Xbox One e PC. Quale la migliore? : L'orrore più pregiato di casa Capcom tornerà sui nostri schermi il prossimo 25 gennaio. È questa la data scelta dal colosso di Osaka per l'uscita di Resident Evil 2 su PlayStation 4, Xbox One e PC, remake del classico survival horror del 1998. Un remake per forza di cose attesissimo dai fan di vecchia data e da quelli più giovani, impazienti di esplorare - forse per la prima volta - le terrificanti location della Stazione di Polizia di Raccoon ...

Resident Evil 2 : è possibile concludere la demo in meno di 3 minuti? : Capcom ha recentemente messo a disposizione degli utenti, il download per la “1-shot demo” dell’atteso Resident Evil 2. Una peculiare modalità per il quale è possibile provare l’esperienza con un tempo massimo di 30 minuti. Moltissimi videogiocatori si sono chiesti se ci fosse un modo per poter rigiocare la demo ed effettivamente un modo c’è. I passaggi sono davvero semplici, dopo aver già usufruito dei 30 minuti di gioco, dalla console ...

Resident Evil 2 : Capcom annuncia il supporto 21 : 9 per la versione PC : Se siete preoccupati che Resident Evil 2 possa non sfruttare tutte le potenzialità del vostro PC potete stare tranquilli (almeno in parte), Capcom ha infatti annunciato che il suo survival horror supporterà il formato di visualizzazione 21:9 Ultra Wide.Come riporta Gamingbolt, Capcom ha dato l'annuncio modificando la pagina Steam del titolo, l'opzione 21:9 è inoltre già disponibile nella One Shot Demo pubblicata su PC, Xbox One e PS4 qualche ...

Il remake di Resident Evil 2 per PC con settaggi minimi ricorda molto da vicino l'originale per PS1 : Come segnala DSOGaming, la versione per PC di Resident Evil 2 remake include una serie di impostazioni grafiche da modificare. I giocatori possono rendere il gioco simile a al titolo per la prima Playstation usando le impostazioni più basse.Resident Evil 2 può girare a 60fps con impostazioni Max in 4K su una NVIDIA GeForce RTX2080Ti, tuttavia i giocatori potranno godere di un'esperienza di gioco fluida in quanto saranno in grado di regolare ...

Il nuovo trailer di Resident Evil 2 presente alla fine della demo mostra due dei personaggi più amati dai fan : Leon e Claire ormai li conosciamo tutti, sono i veri eroi di Resident Evil 2 e da poco Capcom ci ha finalmente permesso di vederli in tutta la loro "gloria rimasterizzata", grazie alla recente demo "1-shot".Come segnala Eurogamer.net, ecco spuntare un nuovo trailer dove vengono mostrati due dei personaggi più amati dai fan, Hunk e Tofu!Sì, Hunk - il mercenario perennemente mascherato che è apparso durante tutta la serie e la cui identità è ...

Resident Evil 2 demo - guardiamo il nuovo trailer esclusivo del remake : L'orrore targato Capcom è pronto a mordere ancora una volta i nostri PC e le console di ultima generazione. Resident Evil 2, classico survival horror del 1998, tornerà infatti a nuova vita su personal computer, PlayStation 4 e Xbox One con un remake già da ora assolutamente seducente, la cui uscita è fissata per il 25 gennaio. E se è vero che il debutto sugli scaffali si avvicina fortunatamente a passi da gigante, è altrettanto vero che ...

I 30 minuti della demo di Resident Evil 2 sono troppo pochi? I giocatori hanno trovato dei modi per aggirarli : Quando Capcom ha annunciato la demo di Resident Evil 2 "1-shot" con un limite di 30 minuti, molti giocatori si sono lamentati di non aver avuto abbastanza tempo per provare l'atteso gioco.Bene, stando a quanto riportato da Eurogamer.net, risulta che i fan dello storico horror hanno trovato una soluzione facile al problema e, naturalmente, le speedrun sono già iniziate.Una volta che avrete esaurito i vostri 30 minuti su un account, potrete ...

Stasera alle 20 in diretta con la demo di Resident Evil 2 Remake e la mod Daughters of Ash di Dark Souls : Stasera vi aspettiamo puntuali alle 20:00 per giocare insieme due importanti titoli.L'appuntamento è con il nostro Nemuriallen per rivivere Dark Souls 3, in particolare la mod Daughters of Ash. Per chi non lo sapesse questa mod integra nel gioco contenuti tagliati, nuovi boss, NPC e molto altro per un'esperienza unica e decisamente non convenzionale.Sappiamo tutti infatti come Dark Souls sia ricco di contenuto tagliato, e rivivere l'avventura ...

Resident Evil 2 : Nuovi dettagli svelati grazie al codice della DEMO : Da qualche giorno è disponibile la DEMO Gratuita ma a tempo di Resident Evil 2 su Steam, Xbox One e PS4. Qualcuno si è dilettato a spulciare nel codice della DEMO ed ha scoperto Nuovi ed interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi. Prima di farlo vi informiamo che su Internet è stata resa disponibile la DEMO modificata, la quale rimuove i limiti di tempo imposti da Capcom. Resident Evil 2: Nuovi dettagli dalla ...