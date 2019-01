Coda di topo | caratteristiche | proprietà e varietà

ideegreen

: Il verme con la coda da topo, la misteriosa creatura sconvolge il web: ecco di cosa si tratta - noitre32 : Il verme con la coda da topo, la misteriosa creatura sconvolge il web: ecco di cosa si tratta - FeliceNapolit15 : Il verme con la coda da topo, la misteriosa creatura sconvolge il web: ecco di cosa si tratta -

(Di domenica 20 gennaio 2019)Il nomedinon è particolarmente attraente per definire una pianta ma lo è. Fortunatamente ha anche altri nomi come Codina, Fleolo, Erba timotea. In altre lingue suona ancora meglio: in francese è chiamata ad esempio “Fléole des prés”, in inglese: “Timothy” oppure “Cat’s-tail”, in spagnolo il suo nome è molto simile a quello italiano – “Cola de”, mentre il tedesco è decisamente diverso, per lo meno per quanto riguarda il suono: “Wiesenlieschgras”.(altro…)diIdee Green.