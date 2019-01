VIDEO | Alessia Marcuzzi parla del figlio | ' Sono una suocera simpatica'

Alessia Marcuzzi riceve body shaming/ VIDEO - ecco come ha reagito : "Trasformo i miei difetti in pregi!" : Alessia Marcuzzi oltre ad essere una valida professionista, ha sempre preso le critiche in maniera intelligente e con il sorriso, ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini da Chiambretti : «Ho foto hot del figlio di Alessia Marcuzzi». E lei in studio reagisce così VIDEO : «Alfo non si dice questa cosa perché ci sono dei minorenni». Imbarazzata, Alessia Marcuzzi risponde così ad Alfonso Signorini nella puntata di La Repubblica delle Donne...

Alessia Marcuzzi intervistata da Chiambretti : “Simona Ventura mi ha deluso”. Clicca e scopri cosa è accaduto (VIDEO) : Ieri sera ospite de La Repubblica delle Donne, Alessia Marcuzzi ha commentato una clip tratta dai Telegatti del 2002, nella quale si vede lei che premia Simona Ventura. La Pinella ha anche svelato di essere delusa... L'articolo Alessia Marcuzzi intervistata da Chiambretti: “Simona Ventura mi ha deluso”. Clicca e scopri cosa è accaduto (video) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tommaso Inzaghi - figlio di Alessia Marcuzzi/ VIDEO - Alfonso Signorini : arrivate in redazione foto sconvenienti : Ieri sera Alessia Marcuzzi è stata ospite a La Repubblica Delle Donne; Alfonso Signorini ha svelato un retroscena sul figlio Tommaso Inzaghi.

Alessia Marcuzzi - il VIDEO (privatissimo) delle nozze mai visto finora. Fan impazziti : Era il primo dicembre 2014 e Alessia Marcuzzi si prometteva eterno amore con Paolo Calabresi Marconi, circondati dallo spettacolare paesaggio di Costwolds, località collinare al centro dell’Inghilterra. Un matrimonio celebrato in gran segreto, a sorpresa per i fan, che aveva stupito tutti quando la notizia è stata resa nota. Poi, poco dopo le nozze, la regina de L’Isola dei Famosi aveva pubblicato sul suo blog La Pinella un post intitolato ...

Alessia Marcuzzi - il VIDEO del matrimonio mai visto finora : gonna cortissima - roba da togliere il fiato : Alessia Marcuzzi ha pubblica un video delle sua nozze mai visto finora. Era il 1 dicembre 2014 quando la conduttrice si prometteva eterno amore con Paolo Calabresi Marconi circondati dallo ...

Alessia Marcuzzi - anniversario : il VIDEO inedito delle favolose nozze : Alessia Marcuzzi, quarto anniversario con Paolo Calabresi Marconi: la conduttrice pubblica foto e video inediti delle favolose nozze londinesi. “Emozionante, tre giorni indimenticabili” Abito corto nuziale, la campagna londinese come cornice da favola, il figlio Tommaso che le stringe la mano poco prima che la cerimonia abbia inizio e arrivi il fatidico ‘Si, lo voglio’. […] L'articolo Alessia Marcuzzi, anniversario: ...

Alessia Marcuzzi pubblica il filmino del matrimonio sui social | Guarda il VIDEO : In occasione del quarto anniversario di nozze con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice pubblica...

Alessia Cara ha pubblicato il VIDEO del nuovo singolo “Not Today” : Take a look ;) The post Alessia Cara ha pubblicato il video del nuovo singolo “Not Today” appeared first on News Mtv Italia.

#Riccanza 3 - Giorgia - Alessia Morosi Visentin e Juan Fran Sierra a Blogo : "Siamo un bel gruppo di amici" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di #Riccanza, abbiamo intervistato Juan Fran Sierra, tra i veterani dello show di Mtv (ha preso parte alla seconda edizione del programma) e le new entry, le sorelle Giorgia e Alessia Morosi Visentin.prosegui la lettura#Riccanza 3, Giorgia - Alessia Morosi Visentin e Juan Fran Sierra a Blogo: "Siamo un bel gruppo di amici" (video) pubblicato su TVBlog.it 28 novembre 2018 ...

Nero a metà - Alessia Barella a Blogo : "Io nella fiction amante di Claudio Amendola - poteva andarmi peggio!" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Alessia Barela ha presentato Cristina, il personaggio che interpreta in Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 stasera, lunedì 19 novembre (anticipazioni e live). L'attrice ha raccontato:Cristina è l'amante di Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola. Lavora in una edicola in Piazza Vittorio in una Roma vivace, multietnica, contraddittoria e difficile. È una donna con le sue fragilità, ironica, ...

Alessia Macari - ai ferri corti con Mara Venier? I dubbi in un VIDEO su Instagram : Non sono ancora ben delineati i rapporti tra Alessia Macari e Mara Venier dopo quello che è successo a Domenica In nelle ultime settimane. La 'Ciociara' infatti dopo quattro puntate, non è stata più ...