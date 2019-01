Incredibile Psg | vince 9-0 contro il Guingamp

calcioweb.eu

(Di sabato 19 gennaio 2019)Psg in Ligue 1, dopo la clamorosa eliminazione in Coppa di Francia la squadra di Tuchel si riscatta, vittoria proprioile partita che non è stata mai in discussione, successo dei padroni di casa con il punteggio di 9-0. Show da parte degli attaccanti, tripletta da parte di Mbappé, tripletta anche di Cavani, in rete anche Neymar che ha aperto l'in(doppietta) e Meunier. Il Psg sale a quota 53 punti in classifica.