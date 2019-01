Unicef: Libano, a rischio salute bimbi

: Tende sotto la neve o allagate dalle piogge torrenziali. In #Libano non c'è tregua per le famiglie fuggite dalla Si… - UNICEF_Italia : Tende sotto la neve o allagate dalle piogge torrenziali. In #Libano non c'è tregua per le famiglie fuggite dalla Si… - UNICEF_Italia : Neve, gelo, alluvioni: per i profughi siriani in #Libano è iniziato un altro durissimo inverno. L'UNICEF sta distri… - NotizieIN : Unicef: Libano, a rischio 40mila bimbi -

"L'impatto delle ultime tempeste inha lasciato molti bambini vulnerabili in una condizione di bisogno di protezione e calore, soprattutto i bambini rifugiati". E' l'allarme lanciato dall', che spiega di aver agito immediatamente in stretto coordinamento con le autorità locali libanesi,l'Unhcr e altre agenzie delle Nazioni Unite, per rispondere ai bisogni deicolpiti e delle loro famiglie. L'assistenzacomprende la distribuzione di aiuti in denaro, servizi idrici e igienico-sanitari.(Di venerdì 18 gennaio 2019)