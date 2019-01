Pochettino ricorda Bielsa | ' A 13 anni una notte venne a casa mia Voleva allenarmi'

Zenga : 'Tonali ricorda Paulo Sousa. Pochettino è straordinario. Vialli? Gli voglio bene' : Zenga: 'Tonali ricorda Paulo Sousa. Pochettino è straordinario. Vialli? Gli voglio bene' In una lunga intervista apparsa oggi sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato Walter Zenga, attuale allenatore del Venezia, preso in mano in situazioni disastrose di classifiche e rivitalizzato dalla sua cura. Ecco alcuni punti salienti dell'intervista a Zenga:...