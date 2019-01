Il M5s ha un problema di promesse non mantenute

Sondaggi - Salvini più "affidabile" di Di Maio : per il M5s è un problema : Un Sondaggio di Pagnoncelli (Ipsos Italia) per la trasmissione di La7 diMartedì racconta quale sia la percezione degli...

Toscana - M5s contro Lega : “La sindaca Ceccardi non ha risolto il problema dei rom. Si sono spostati nel comune vicino” : Neanche un mese fa la foto di Susanna Ceccardi, sindaca di Cascina e zarina dei leghisti toscani, che sorridente veniva immortalata alla guida di una ruspa mentre stava demolendo il campo rom del suo comune, fece il giro delle redazioni. “Ci siamo riusciti, siamo stati di parola”, il suo grido di giubilo. Oggi, però, arriva la proteste dei deputati del Movimento 5 stelle, che l’accusa, in soldoni, di non aver risolto il problema, ma di averlo ...

Corriere della Sera - Fontana : “Trattativa Italia-Ue raccontata con oggettività”. M5s : “Informazione ha problema di attendibilità” : Sostiene di aver raccontato la trattativa tra Italia e commissione Europea “con oggettività“. E attacca indirettamente il suo corrispondente da Bruxelles: “Forse si voleva invece raccontare il mondo immaginario delle feste sul balcone e dei numerini che non sarebbero cambiati mai”. Il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, replica con una lettera alla redazione su come il giornale ha raccontato lo scontro e ...

Gilet gialli - economista Giacchè : “E’ il sintomo di malcontento europeo. Governo M5s-Lega? Pone un problema reale su Ue” : “La protesta dei Gilet gialli in Francia? E’ il sintomo di un malcontento più esteso a livello europeo. E’ evidente che c’è un diffuso disagio in Europa, anche in Paesi come la Germania, che si dice siano in grande sviluppo. La verità è che in questi anni di ricchezza se n’è creata poca e se n’è distribuita peggio. E questo riguarda tutto i Paesi europei”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de ...