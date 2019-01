Blitz di Salvini ad Afragola - sfida alla camorra : 'Lo Stato c'è ed è più forte' : 'Lo Stato c'è ed é più forte di qualche balordo'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al termine di un incontro tenuto oggi ad Afragola. 'Se qualcuno ha ...

Csm assolve Salvini dopo tweet su Blitz polizia : 'Non fu leso esercizio magistratura' : Il Csm 'assolve' Matteo Salvini per il botta e risposta con il procuratore di Torino Armando Spataro , da fine anno in pensione, seguito al tweet del ministro dell'Interno su un'operazione della ...

Manovra - il piano di Matteo Salvini per smontare le follie del M5s : verso il clamoroso Blitz in aula : Segnali di ravvedimento. Voglia di smarcarsi da un alleato che nella Manovra economica ha fatto la parte del leone. La notizia - per ora un' intenzione, in concreto si vedrà - è che per Matteo Salvini la pratica della legge di bilancio non è chiusa. Il testo finale non cambierà, sarà quello votato t

Salvini annuncia il Blitz - Spataro si infuria. La replica : “Vai in pensione” : Tutto nasce da un tweet con il quale, verso le otto di mattina, Matteo Salvini informa il popolo che a Torino sono stati fermati 15 mafiosi nigeriani. Sembrava uno dei soliti messaggi, come fa spesso, per evidenziare le operazioni di polizia e per ringraziare le forze dell’ordine. Ma a gelare l’entusiasmo del ministro dell’Interno arriva un comunic...

Fondi Lega - Blitz in banca del centro sociale : “Qui ci sono i soldi rubati dal partito. Salvini li restituisca” : Una sorta di flash mob, con tanto di blitz in una banca di Milano, la Sparkasse di via Rovello, per chiedere al leader della Lega, Matteo Salvini, di “restituire i Fondi pubblici sottratti agli italiani. In questo istituto li troverete” hanno detto i manifestanti, che hanno aggiunto: “Salvini fa parte della casta”. L'articolo Fondi Lega, blitz in banca del centro sociale: “Qui ci sono i soldi rubati dal partito. ...