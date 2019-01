Arnold Schwarzenegger | il figlio Joseph in posa da bodybuilder è uguale al papà

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Si chiamaBaena ed è il quintodell’ex governatore della California Alrnod: su Instagram ha già oltre 20mila follower e si sta facendo notare per la sua grande somiglianza con il, anche e soprattutto per il suo fisico scolpito, da perfetto. Il ragazzo 21enne, infatti, ha deciso di seguire le orme del padre e di dedicarsi al culturismo, raggiungendo già ottimi risultati, come dimostra una foto che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan diNello scatto, fatto in palestra, il ragazzo 21enne inarca le braccia e flette le gambe, ricreando la celebre posizione del padre quando, nel 1975, si aggiudicò per l’ennesima volta il titolo di Mister Olympia. Tantissimi i commenti dei suoi follower, entusiasti per la somiglianza: “Siete uguali. Vedo un nuovo Terminator, è ora di fare un reboot“, scrive qualcuno....