Roma | nessun ferito incendio appartamento Appia | disperso cagnolino

Achille Lauro verso Sanremo : 'Nessuna paura'. Fino a 3 anni fa tagliava cocaina alla periferia di Roma : Lui si sente il principe di Danimarca. E Barabba. E anche un po' Gesù Cristo, visto che nella sua autobiografia, in uscita oggi per Rizzoli, Sono io Amleto, scrive: 'Sento oggi in me quel misto di ...

Terremoto in Emilia Romagna - scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna : paura ma nessun danno. Chiuse le scuole : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna: tanta paura ma nessun danno a cose o persone. L’epicentro è stato localizzato lungo il litorale Ravennate, 11 km a est del capoluogo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...

Battisti a Roma - Bonafede : 'Nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana' : 'Finalmente Battisti è atterrato a Ciampino e ha toccato il suolo italiano. Oggi diciamo al mondo che non ci si può sottrarre alla giustizia italiana'. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede commenta postando su Twitter il video dell'arrivo a Roma dell'ex terrorista latitante ...

Il campo rom di Castel Romano è un inferno. Ma nessuno fa nulla per cambiare le cose : Lo sa solo chi ci ha messo piede: entrare nel campo rom di Castel Romano significa sprofondare in un girone infernale. Mille anime devastate da malesseri di varia natura – fisica e psicologica – dentro container fatiscenti, in uno spazio recintato nel cuore del nulla, dove il sentirsi “dimenticato”, da Dio e dagli uomini, è la percezione più diffusa. “Come cani randagi ci hanno buttato qua e hanno detto: ‘vediamo che ...

Gilet Gialli - Yonnet a Roma : 'Nessun incontro con Di Maio' : La trasferta di una delle voci del movimento di protesta francese non prevede alcuna mano tesa verso il leader Cinquestelle -

'Uno nessuno centomila' : il Romanzo di Pirandello in scena al Teatro Salvini : Biglietti per gli spettacoli riservati alle scuole : 3 euro. Prevendita biglietti e acquisto abbonamenti presso l'ufficio turistico di Pitigliano , tel. 0564.617111 e cell. 350.0382685, il martedì ...

Luciano Moggi - la verità che nessun vuol ricordare sugli scudetti di Roma e Lazio : Abbiamo ritenuto opportuno far seguito a quanto scritto sabato per dare dimostrazione di come avessimo le istituzioni contro , la prova la forniscono due campionati: 1999-2000 vinto dalla Lazio e 2000-2001 vinto dalla Roma e la Supercoppa che si disputò a New York nel 2003. Nel 1999-2000 vinse il ti

Ancora nessuna traccia dell’ex ambasciatore nordcoreano a Roma : Un disertore porge mano al diplomatico : “Amico vieni a Seul” : "Amico, vieni in Corea del Sud". Thae Yong Ho, ex vice ambasciatore della Corea del Nord in Gran Bretagna, nel 2016 ha disertato e ha trovato rifugio in Corea del Sud. Ora, con una lettera aperta pubblicata sul proprio blog, si rivolge a Jo Song-gil, reggente dell'ambasciata di Pyongyang a Roma che ha fatto perdere le proprie tracce a novembre. "Non ho modo di contattarti direttamente, quindi ti mando una lunga lettera sul mio blog, che leggi ...

A Roma c'è un quartiere che respira diossina. E nessuno risponde alle domande dei cittadini : L'incendio dell'impanto Tmb salario nella Capitale avvenuto alcune settimane fa è stato solo il punto più basso di una crisi ecologica che va avanti da anni. Nel totale disinteresse delle istituzioni Riscaldamento globale, bisogna agire adesso per fermare l'Apocalisse" Tmb Salario, l'impianto che appesta il municipio. Nell’indifferenza del Campidoglio " Tmb Salario, nell'impianto andato a fuoco a Roma era tutto illegale"

Roma : ancora un bus a fuoco - nessun ferito : ANSA, - Roma, 3 GEN - ancora un autobus dell'Atac a fuoco a Roma. Dopo quelli in fiamme nell'anno appena trascorso, stamani intorno alle 6, per ragioni da accertare, si è sviluppato un incendio su una ...

Terremoto di magnitudo 3.2 nella notte Romana : tanta paura ma nessun danno : notte agitata per moltissimi romani che, 52 minuti dopo la mezzanotte di sabato, sono stati svegliati da una breve ma forte scossa di Terremoto. L'epicentro del sisma è stato registrato tra Gallicano e Colonna, a 24 chilometri dalla capitale. Nonostante abbia avuto una magnitudo bassa di 3.2 gradi ed una profondità di circa 10 chilometri, il sisma ha comunque messo in agitazione molte persone, alcune delle quali, svegliatesi di colpo, sono scese ...

