Fognini-Mayer 17 gennaio | Australian Open 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Torna in campo domani Fabioper il secondo turno degli. All’esordio il ligure ha sfruttato il ritiro dello spagnolo Jaume Munar nel corso del terzo set, anche se l’azzurro si trovava avanti di due set, entrambi vinti al tiebreak, e anche nel terzo per 3-1. Il prossimo avversario sarà del nativo di Arma di Taggia sarà l’argentino Leonardoche si è imposto contro il cileno Nicolas Jarry in quattro set con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-3. Nei precedenti èè in vantaggio per 3-2, ma con i match tutti disputati sulla terra rossa ed il sudamericano ha vinto gli ultimi due confronti.Di seguito il programma del match tra Fabioe Leonardo. L’incontro sarà trasmetto in diretta ed in esclusiva da Eurosport e sarà visibile anche in streaming tramite Eurosport Playe. Inoltre non perdetevi la diretta testuale di OA ...