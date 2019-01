Borse Ue senza direzione Piazza Affari sulla via del rialzo con le banche

Brexit : Borse deboli - ma senza scossoni - dopo la debacle di May : ... si avvicina il capodanno lunare quando tradizionalmente aumenta la richiesta di liquidità,, è la prova per gli analisti degli allentamenti di Pechino per sostenere l'economia. Nei primi giorni dell'...

Allarme Cina - Borse in netto calo Spread su nel 1° giorno senza QE : Dopo un avvio negativo, Piazza Affari ampia le perdite in linea con la cattiva partenza delle Borse europee. Pesano i timori sulla Cina. Spread in aumento nel primo giorno senza QE Segui su affaritaliani.it