Benessere in casa | 6 modi per stare meglio e sentirsi più protetti

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Regaliamoci un profumoImpariamo dal Feng ShuiColoriamo cosìAccogliamo nuove pianteScegliamo la luce giustaMettiamo al sicuro la serenitàUnaaccogliente, colorata, piena di verde, e magari anche un po’ più profumata è unafelice. Provate per credere, con sei consigli che trovate nella gallery sopra: piccoli gesti che renderanno il posto in cui abitate più bello e vi aiuteranno a vivere, perché ilsta anche in queste piccole cose e nel provare a cambiare, se non vi appagano abbastanza.No, non è sempre facile: uscire dalla propria zona di comfort può rivelarsi l’esercizio più complesso, ma anche quello che dà le migliori soddisfazioni perché aiuta a crescere. Lo abbiamo imparato anche seguendo #Protectyourlife: un hashtag, un progetto e un messaggio che Genertel (compagnia assicurativa diretta di Generali Italia) ci ha lanciato con ...