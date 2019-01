Yanis Varoufakis a Strasburgo | l' idea di farsi un gruppo europeo da solo con Diem25

huffingtonpost

(Di martedì 15 gennaio 2019) C'è ancheall'Europarlamento diin occasione di questa prima plenaria del nuovo anno. Anche lui cerca una collocazione europea dopo il voto del 26 maggio che lo vedrà candidato in Germania per il suo movimento pan. Con chi si alleerà, ex ministro dell'Economia greco nei primi mesi della crisi del debito e dello scontro con l'Ue del 2015? L'interrogativo che si applica bene al M5s vale anche per lui.L', raccontain questo colloquio con Huffington Post all'Europarlamento, è di creare un proprio. "European spring, si chiamerà", ci dice, speranzoso cheriesca a eleggere deputati in almeno sette paesi europei, tanti ne servono per formare unparlamentare a. Ma certo se non dovesse accadere, anchedovrà cercare delle convergenze. ...