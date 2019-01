Viviani non ha perso il vizio | il 2019 si apre con una vittoria

Ciclismo – Che volo per Elia Viviani : Van Schip cade e l’azzurro non riesce ad evitarlo [VIDEO] : Brutta caduta per Elia Viviani nella corsa a punti dell’Omnium di Coppa del Mondo: il ciclista azzurro non riesce ad evitare la caduta di Van Schip e fa un bel volo Elia Viviani compie una vera e propria impresa nell’Omnium di Coppa del Mondo. Il ciclista azzurro chiude terzo, mettendosi al collo la medaglia di bronzo con 114 punti totali, dopo essere stato vittima di una brutta caduta. L’azzurro non ha potuto evitare Van ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo - Viviani non trascina l'Italia : male il quartetto azzurro nell'Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell'Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell'Omnium a Berlino, non ha dato l'esito sperato, facendo ...