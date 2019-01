Pfas in Veneto | “acqua avvelenata ai nostri figli” L’appello delle mamme

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) Una famigliola felice, con tre bambini vivaci, in braccio ai loro genitori, attorno a un tavolo. Il papà si rivolge a uno dei ministri dell’ambiente europei. “Per i miei figli ho scelto il miglior pediatra, le migliori scuole e la migliore alimentazione. E intanto do da bere loro acqua”. Un’altra mamma, un’altra bimba, un messaggio a un altro ministro: “È stato violato il nostro corpo, la nostra salute, la nostra falda. Manca la fiducia verso chi ci doveva proteggere”. E ancora, un altro padre di famiglia: “Ho coltivato con amore e in modo naturale i miei ortaggi. Purtroppo l’acqua del mio pozzo è piena die ho avvelenato la mia famiglia”. Lo hanno intitolato “in the water”, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche, utilizzate nell’industria, che hanno inquinato in modo gravissimo la falda che scorre sotto il territorio di buona parte del ...