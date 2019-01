Il mea culpa di Juncker | Eccessivi sull' austerity

Juncker fa mea culpa : 'Austerity avventata e Ue poco solidale con la Grecia' : Juncker fa autocritica sul rigore europeo: durante la crisi del debito 'c'è stata dell'austerità avventata, ma non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupato: le riforme strutturali ...

mea culpa di Juncker : "Troppa austerità" : 13.33 L'austerità negli anni della crisi "è stata avventata","ma non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupato: le riforme strutturali restano essenziali". Il presidente della Commissione Ue Juncker fa un mea culpa a Strasburgo per i 20 anni dell'euro. Juncker ha fatto ammenda del comportamento del passato nei confronti dei Paesi in difficoltà. "Non siamo stati sufficientemente solidali con la Grecia e con i greci. Mi rallegro ...

Ennesimo mea culpa Ue. Juncker : "Austerità avventata - abbiamo insultato la Grecia e non siamo stati abbastanza solidali" : "Non siamo stati sufficientemente solidali con la Grecia e con i greci" durante la crisi del debito. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo intervento in aula a Strasburgo per la celebrazione dei vent'anni dell'euro. "Mi rallegro di constatare che la Grecia, il Portogallo ed altri Paesi - ha aggiunto - hanno ritrovato se non un posto al sole", almeno "un posto tra le antiche democrazie europee". Il ...

Nadia Toffa risponde a un hater : 'Scusami se ho il cancro - mea culpa' : Continuano a preoccupare le condizioni di salute della conduttrice, nonché amata inviata de "Le Iene", la brillante e frizzante Nadia Toffa, che da circa un anno sta combattendo contro un cancro al cervello, scoperto dopo aver avvertito un malore mentre era in procinto di girare un servizio per il programma. La Toffa non ha mai nascosto la verità sulle sue condizioni di salute, ha sempre aggiornato i fan anche durante le sedute di chemioterapia, ...

Calciomercato Roma - Monchi fa mea culpa : Monchi lo sa bene e, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ammette di aver commesso qualche errore nelle precedenti sessioni di Calciomercato . Un punto di partenza importante, perché dal ...

Milan - Scaroni : "Dobbiamo tornare in Champions". E Cutrone fa mea culpa : Cambiano i presidenti, cambiano le proprietà, ma resta sempre la Champions League l'obiettivo di casa Milan. "Abbiamo bisogno di tornarci": parole dell'attuale presidente Paolo Scaroni, che ne ha ...

Macron adesso fa "mea culpa" e promette misure profonde : Alla fine, Emmanuel Macron ha parlato, riconoscendo, in parte, i motivi della protesta: "Questa indignazione è condivisa da molti francesi. Abbiamo risposto all'aumento della tassa sul carburante, ma servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". Il presidente francese fa poi mea culpa: "Mi rendo conto di aver fatto male ad alcuni francesi con le mie dichiarazioni". E aggiunge: "La mia legittimità deriva da voi francesi, non ...

Macron adesso fa "mea culpa" e promette riforme del lavoro : Alla fine, Emmanuel Macron ha parlato, riconoscendo che, in parte, i motivi della protesta: "Questa indignazione è condivisa da moli francesi. Abbiamo risposto all'aumento della tassa sul carburante, ma servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". Il presidente francese fa poi mea culpa: "Mi rendo conto di aver fatto male ad alcuni francesi con le mie dichiarazioni". E rilancia la sua legittimità, messa in dubbio dall'ondata ...

Arriva il mea culpa di Macron ma l'economia è in ginocchio : Se i gilet gialli proponessero una lista alle europee raccoglierebbero il 12% diventando il quarto partito di Francia. Secondo Ipsos/Journal du Dimanche, la protesta balzerebbe a Strasburgo come un ...

Gilet gialli - Macron fa mea culpa : "Ho fatto troppe cavolate" : Dopo le proteste dei Gilet gialli che hanno paralizzato la Francia e messo a ferro e fuoco Parigi, Emmanuel Macron inizia a capire che qualcosa deve cambiare. E lo fa, facendo per la prima volta ...