Traffico Roma del 14-01-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 14-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE SULLE AUTOSTRADE RomaNE. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE, NEI PRESSI DEL GEMELLI. PER UN INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LUNGO VIA DELLA PISANA, TRA IL GRA E VIA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, E’ STATO NECESSARIO CHIUDERE QUESTA IMPORTANTE ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA E DEVIARE QUINDI IL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CON CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, E’ STATO NECESSARIO CHIUDERE QUESTA IMPORTANTE ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA E DEVIARE QUINDI IL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CON CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE STA DECISAMENTE MIGLIORANDO. SUL GRA RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E DA VIA APPIA ALLA Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA ANCORA: SU VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE STA DECISAMENTE MIGLIORANDO. SUL GRA RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E DA VIA APPIA ALLA Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA ANCORA: SU VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA NELLE TRATTE: Roma-FIUMICINO/OSTIENSE, PONTINA/ARDEATINA, PRENESTINA/TIBURTINA, FLAMINIA/CASSIA BIS E TRIONFALE/AURELIA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: DIRAMAZIONE Roma NORD/TIBURTINA, CASILINA/Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA, DALLA Roma-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO E ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA, DALLA Roma-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO E ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E VIA PONTINA. Traffico INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CODE TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA APPIA E TRA VIA PONTINA E LA VIA DEL MARE. Traffico INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA IN CITTA’, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE: VIA AURELIA, ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. TERZA DOMENICA ECOLOGICA IN DIRITTURA D’ARRIVO E ALLE 20,30 SI POTRÀ TORNARE A GUIDARE SENZA PROBLEMI NELLA ZTL. PROSSIMA PAUSA PER LO SMOG PREVISTA, SALVO MODIFICHE, IL 10 FEBBRAIO. DOPO UN TARDO POMERIGGIO D’ASSALTO AI CENTRI COMMERCIALI IL Traffico È ORA REGOLARE SU TUTTO ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico SOSTENUTO IN QUEST’ULTIMA ORA, SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA RALLENTATI TRA PRENESTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI ANCHE DA SALARIA A BUFALOTTA. PIù SCORREVOLE INVECE LA ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. LA DOMENICA ECOLOGICA PORTA I RomaNI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI DELLA CITTÀ. RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE IN PROSSIMITÀ DELLA VIA APPIA, SI RALLENTA ORA PER Traffico INTENSO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. E’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE. COME DI CONSUETO NON SI PUÒ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 16,30 ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE PER LA ZTL. AUMENTANO I DISAGI PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. PAUSA PER LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA RomaNA CHE RIPRENDERÀ ALLE 16,30 PER CONCLUDERSI ALLE 20,30. IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE RIGUARDA ANCHE I DIESEL EURO 6. A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’ARDEATINA ALL’APPIA IN ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 14:30 (Di lunedì 14 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE SULLE AUTOSTRADE RomaNE. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE, NEI PRESSI DEL GEMELLI. PER UN INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LUNGO VIA DELLA PISANA, TRA IL GRA E VIA DEL PONTE PISANO. POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, NEI PRESSI DI VIA DELLE ABELLE. ALTRO INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI SU PONTE CAVOUR. INFINE UN QUARTO CASO LO SEGNALIAMO AD OSTIA IN PIAZZA FRANCESCO CONTEDUCA, IN PROSSIMITA’ DI VIA CAPO PALINURO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE ELETTRICA ALLA RETE TRAM, IN ZONA FLAMINIO/BELLE ARTI: LINEA 2 ...
romadailynews
CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svincolo Valdarno… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 14-01-2019 ore 14:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - M_Siniscalchi : @sax0lino @matteorenzi Io a Reggio Calabria ci ho vissuto 3 anni. Per volume di traffico la vorrei vedere una anali… -
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