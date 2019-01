Conte avverte | inammissibile tergiversare su migranti | Ue crolla

Salvini torna a pungere l’UE e avverte Giuseppe Conte : “Non dimenticare chi è il vero nemico” : Salvini nonostante la Manovra appena approvata, torna a pungere Bruxelles e avverte il premier Conte, colpevole forse di aver concesso un po’ troppo all’UE A Roma gira una frase attribuita a Matteo Salvini a proposito di Giuseppe Conte: “Ha voluto condurre da solo la trattativa, si prenda lui i meriti”. Positiva, sulla carta. Molto velenosa, suggerisce La Stampa, se si conosce il pregresso: cioè le tensioni durate ...

Salvini torna a pungere l’UE e avverte Giuseppe Conte : “Non dimenticare chi è il vero nemico” : Salvini nonostante la Manovra appena approvata, torna a pungere Bruxelles e avverte il premier Conte, colpevole forse di aver concesso un po’ troppo all’UE A Roma gira una frase attribuita a Matteo Salvini a proposito di Giuseppe Conte: “Ha voluto condurre da solo la trattativa, si prenda lui i meriti”. Positiva, sulla carta. Molto velenosa, suggerisce La Stampa, se si conosce il pregresso: cioè le tensioni durate ...

Renzi sfotte il premier Conte e poi avverte Salvini : “Tante aspettative ma nulla” : Renzi parla di Giuseppe Conte e racconta di alcuni messaggini ricevuti in passato e poi avverte Matteo Salvini “Ancora non hai fatto nulla” “Giuseppe Conte chi?”. Matteo Renzi, in una intervista a Vanity Fair risponde sarcastico quando gli si fa il nome del presidente del Consiglio. E rivela un retroscena dei suoi rapporti con lui: “Conte me lo ricordo, quando ci mandava imessaggini tutto Contento e entusiasta ...

Tav - l'Europa avverte Conte : "Se l'opera si fa in ritardo l'Italia rischia di doverci restituire i fondi" : Il conto: fino a 1,7 miliardi tra sondaggi e prima fase dell'opera. Il portavoce della Commissione Ue responsabile del dossier Trasporti: "Progetto importante, tutti devono rispettare i tempi".

Tav - l'Europa avverte Conte : "Se l'Italia tarda rischia di doverci restituire i fondi" : Il portavoce della Commissione Ue responsabile del dossier Trasporti: "Speriamo che ciò non accada, è un progetto importante ma tutte le parti devono rispettare i tempi"

Conte avverte l'Europa : "No deficit sotto il 2%". E Salvini : "Quota 100 resta" : Giuseppe Conte tratta con l'Unione Europea per evitare la manovra di infrazione e allo stesso tempo rende noto che il governo non starebbe lavorando a una correzione della Finanziaria che porti il deficit italiano nel 2019 sotto alla soglia del 2%.Il premier, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell'incontro, a Palazzo Chigi, con alcune associazioni in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha ...