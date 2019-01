Calciopoli | furia Capello | “comica l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter”

sportfair

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Fabioha parlato del ben noto casoche ha condizionato il calcio italiano: loassegnato all’Inter non va giù “Il ricorso della Juventus per loassegnato all’Inter? Mi sembra una cosa giusta da parte della Juventus. Mi sembra una cosa comica che all’Inter sia stato assegnato quelloessendo arrivata terza ed era indagata anche lei per certe cose“. E’ la presa di posizione di Fabio, ex allenatore bianconero, intervenuto ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “Guido Rossi decise molto frettolosamente perché avevamo bisogno di una squadra che giocasse in Champions -prosegue-. Una cosa ingiusta perché non erano stati rispettati tempi e regole, e non è stata data la possibilità alla giustizia sportiva di indagare veramente“. ...