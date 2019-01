Tassista ferma l' auto per soccorrere feriti in incidente | ma viene travolto e ucciso

Milano - si ferma a soccorrere feriti dopo un incidente : Tassista travolto e ucciso : Si è fermato per aiutare due fidanzati feriti dopo un incidente, ma purtroppo il gesto gli è costato caro. Protagonista del tragico episodio, avvenuto sulla Milano-Meda , un tassista di 47 anni, ...

Si ferma per soccorrere feriti - Tassista travolto e ucciso : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Si è fermato a prestare soccorso a due ragazze rimaste ferite in un incidente stradale provocato da un pirata della strada ma è stato investito e ucciso da un'altra auto. La vittima è un tassista di 47 anni e la tragedia si è verificata nella notte sulla superstrada che

