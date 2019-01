Gli errori del Pd che hanno convinto me | turborenziana | a stare con Zingaretti

Lo spazio e il tempo come codice di correzione deGli errori quantistici : Ora, anche se piccoli computer quantistici si stanno materializzando nei laboratori di tutto il mondo, quelli utilizzabili che surclasseranno i computer comuni arriveranno tra anni o decenni. Sono ...

Inter - multone per il ritardo di Mauro Icardi : lo scenario che terrorizza Gli interisti : C' è una doppia questione «attaccanti» a Milano che ci porta ad iniziare questo pezzo con una devastante forma da latte alle ginocchia: «Milano alla prova del 9». Bene. Se non avete già girato pagina continuiamo. Da una parte c' è Higuain, l' argentino del Milan arrivato per guidare i rossoneri nel

Tratta deGli uomini e apologia dell’Isis - operazione antiterrorismo : Tratta degli uomini e apologia dell’Isis, operazione antiterrorismo A dare il via alle indagini un pentito che ha iniziato a collaborare con i magistrati raccontando come dalla Tunisia arrivassero in Sicilia potenziali terroristi. Il fermo di 15 persone rappresenta soltanto la punta dell’iceberg Parole chiave: ...

Terrorismo : pentito Jihad - voGlio evitarvi kamikaze in Italia : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Vi sto raccontando quello che so perché voglio evitare che vi troviate un esercito di kamikaze in Italia". Ecco quanto dice il 'pentito' della Jihad che da qualche tempo collabora con i magistrati e che ha permesso di fare luce su una tratta di migranti dalla Tunisia.

Prima colazione deGli italiani : ma quanti errori che facciamo! : Sappiamo veramente tutto della Prima colazione al mattino? Forse no, visto che i dubbi sono tanti, a cominciare dalla scelta se lasciarsi andare ad una colazione salata o dolce, se conviene saltarla, abitudine questa riservata al 7% della popolazione italiana, o limitarsi a qualche bevanda e null’altro. Appare interessante quindi l’indagine realizzata dalla Doxa e dall’Aidepi, l’associazione che racchiude le industrie dolciarie e della pasta in ...

Tutela olio italiano - Centinaio : 'Forse ho fatto deGli errori - ma sono in pace con me stesso' : Manifestazione di Coldiretti a Roma: gli agricoltori chiedono aiuto al governo dopo i danni agli ulivi colpiti da gelate e dal batterio xylella che ha fatto strage di piante in Puglia. I danni al ...

Napoli - befana spaventosa terrorizza le bambine : lo scherzo dei genitori alle fiGlie fa infuriare. Il video : Urla e pianti a dirotto che durano diversi minuti (il video che abbiamo pubblicato è stato accorciato). Lo scherzo che alcuni genitori, in provincia di Napoli, hanno voluto fare alle proprie figlie non ha avuto gli effetti desiderati: una signora, vestita da befana, con tanto di cappello nero e scopa, si è presentata di sera nella stanza di due bambine. E le ha terrorizzate. Il tutto, mentre uno dei genitori riprendeva la scena con lo smartphone ...

Errori medici terza causa di morte neGli Usa. Una riflessione sul lavoro notturno : Gli Errori medici e paramedici sono le terza causa di morte negli Usa. In termini numerici, dopo le malattie cardiovascolari e il cancro si muore di Errori legati alla pratica medica, cioè di Errori di medici, paramedici e personale infermieristico. Un recente studio della Johns Hopkins University ha stimato che ogni anno nei soli USA muoiono più di 250.000 per Errori medici. Qualcun altro sostiene che questa cifra debba essere ...

Il backstage del video di Thank U - Next di Ariana Grande con Gli errori e le scene tagliate : Nelle ultime ore, Ariana Grande ha pubblicato il backstage del video di Thank U, Next. Al suo interno tutti gli errori durante le riprese e anche alcune scene che sono state poi tagliate dal video ufficiale. In attesa del suo nuovo album che l’artista avrebbe voluto rilasciare per la fine dell’anno, nonostante non abbia potuto per questioni discografiche, il singolo Thank U, Next continua a raggiungere grandi traguardi e a segnare record mai ...

Guido Crosetto : "I nostri voti solo se il governo non fa Gli errori della manovra" : "Non saremo la stampella del governo". Guido Crosetto, braccio destro di Giorgia Meloni, lo sottolinea in una intervista a La Stampa. Se dovessero servire i voti di Fratelli d'Italia per garantire al governo la maggioranza che dopo le espulsioni nel Movimento 5 stelle si regge solo su tre senatori,

Consorzio di Bonifica Sud - Febbo "Chi pagherà Gli errori commessi?" : ... ossia la necessità di eleggere un consiglio avallato dalle Organizzazioni Professionali e che possa finalmente risolvere urgentemente le problematiche del mondo agricolo e imprenditoriale del ...

Saldi invernali 2019 : Gli errori da evitare : Quando si avvicinano i Saldi, il rischio è sempre quello di farsi prendere un pochino la mano. I prezzi si abbassano, ci sono tanti capi che ci fanno gola et voilà: in un attimo ci ritroviamo in casa capi che non non abbiamo idea di come abbinare o, peggio, dei quali abbiamo già almeno due o tre copie nei nostri cassetti. Come fare dunque? Saldi invernali 2019, che capi è meglio evitare: idee chiare Un consiglio che non mi stancherò mai di dare ...

"Terrorismo mediatico" : rimosso post Blog delle Stelle/ Forza Italia vs M5s : "viGliacchi offendono lo Stato" : 'Sotto attacco di terrorismo mediatico', rimosso post su Blog delle Stelle. Tutti vs M5s: l'ira di Fico e 'distanza' con Di Maio. Repliche di Renzi