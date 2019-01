Valcepina d' argento sui 500 metri

raisport.rai

(Di sabato 12 gennaio 2019) Arriva dall'Olanda il primo podio della stagione dello short track azzurro. Dopo averla sfiorata gia' in autunno in Coppa del Mondo, Martina, la stella piu' luminosa della squadra tricolore in assenza di Arianna Fontana, entra nella top 3 di una competizione internazionale, grazie allo splendidoconquistato ...