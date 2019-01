Che Dio ci aiuti 5 | Lino Guanciale dice addio a Guido | il messaggio commuove i fan

Incendio nello ZucCherificio : a fuoco filtri di polveri : Incendio nell’area dello Zuccherificio del Molise dove si sta procedendo con la dismissione degli impianti a seguito del fallimento dello stabilimento saccarifero. Il rogo si è propagato intorno alle 8.30 e ha interessato una batteria di filtri abbattitori di polveri, in un’area dello stabilimento. La squadra dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta in zona per le operazioni di spegnimento. Sei i pompieri al lavoro con ...

Parigi - incendio ed esplosione per fuga di gas : 2 morti - 8 feriti gravi. AnChe un’italiana. Coinvolto videomaker di Cartabianca : Prima l’incendio, poi una forte esplosione sentita in tutto il quartiere dell’Opera, nell’XI arrondissement di Parigi. Intorno alle 9 una panetteria (boulangerie) a piano terra di un palazzo in rue de Trevise è andata in fiamme a causa di una fuga di gas. Due persone sono morte e 8 sono ferite in maniera grave, compresa una donna italiana, originaria di Trapani, che lavora in un hotel vicino al luogo dell’esplosione e ...

RECENSIONE BLUE YETI NANO : audio al top anChe per il “piccolo” della famiglia : Quando ho ricevuto il microfono USB BLUE YETI NANO ero piuttosto scettico circa la sua resa, soprattutto quando, appena scartato dalla confezione, l’ho comparato al BLUE YETI (il fratello più grande). La differenza di dimensioni leggi di più...

Sci - prima manChe del gigante di Adelboden : bagarre per il podio - Moelgg 14° : Kristoffersen e Hirscher continuano il proprio duello anche nella prima manche del gigante di Adelboden L’eterno duello tra Kristoffersen e Hirscher si conclude a favore del norvegese nella prima manche del gigante di Adelboden, ma per soli 12 centesimi, tutti da rimettere in discussione nella seconda manche (a partire dalle 13.30). Kristoffersen, comunque, è apparso molto più in palla sulla Chuenisbaergli e più filante rispetto ...

Claudio Baglioni - Di Battista : “Con lui o con Salvini? Per me ha fatto benissimo a dire quello Che pensa. Sempre piaciuto” : “Con Baglioni o con Salvini?” è la domanda che pone Luca Sommi, ad Accordi&Disaccordi sul Nove, insieme a Luca Scanzi, ad Alessandro Di Battista in riferimento alle parole del cantautore romano sul tema migranti. “Ma che domande sono?” replica l’esponente del M5s, che poi aggiunge: “Ha fatto benissimo a dire quello che pensa. Poi a me Baglioni è Sempre piaciuto”. Video Loft L'articolo Claudio ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 12 gennaio : Costa-Pittin in lotta per il podio! Kristoffersen davanti a HirsCher nel gigante : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 12 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: proseguono infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. Oggi però sarà anche il giorno ...

Sauna : uno studio finlandese evidenzia Che allena il cuore come l'attività fisica : La Sauna, secondo i risultati di uno studio condotto all'Università della Finlandia, avrebbe degli effetti benefici sul cuore paragonabili a quelli dell'esercizio fisico. Dallo studio è emerso infatti che maggiore risulta la frequenza delle saune minore è il rischio di mortalità cardiovascolare. Sauna: lo studio sugli effetti benefici sul cuore I ricercatori per 15 anni hanno preso in considerazione un campione di 1700 persone con una età media ...

Lino Guanciale sulla morte di Guido in Che Dio ci Aiuti 5 : solo ringraziamenti ai fan o frecciatine alla fiction? : La morte di Guido in Che Dio ci Aiuti 5 fa ancora discutere. All'indomani della messa in onda, molti fan si sono riversati sui social per sfogare la loro indignazione contro una trama insensata, quella della quinta stagione, e la brusca fine di un personaggio amato, quello interpretato da Lino Guanciale. Il diretto interessato ha usato il suo profilo Facebook per congratularsi con gli ex colleghi di set - del resto, non poteva essere ...

Emma Marrone a Propaganda Live canta Giorgia Meloni in “Perché gli va” versione pizzica e difende Claudio Baglioni da Salvini (video) : Dopo Jovanotti, anche Emma Marrone a Propaganda Live ha trasformato in versi di una canzone un intervento alla Camera dei Deputati di Giorgia Meloni, come aveva fatto Cherubini solo qualche settimana fa. Ospite della prima puntata dell'anno dello show de La7 ideato e condotto da Diego Bianchi, la Marrone si è esibita con la resident band del programma, tra cui c'è il suo chitarrista Roberto Angelini, per mettere in musica l'ennesimo ...

Milan - il CorSport : 'Higuain addio - ha deciso : va al Chelsea! Al suo posto...' : Il Corriere dello Sport in prima pagina annuncia l'imminente addio di Gonzalo Higuain al Milan. 'Higuain ha deciso: va via, addio al Milan ormai a un passo. Il Pipita vuole il Chelsea', si legge. 'S'intensificano i ...

JESSICA SIMPSON/ Foto - piedi gonfi e la cantante chiede aiuto su Instagram : 'QualChe rimedio?' : JESSICA SIMPSON è incinta e pubblica una Foto dei suoi piedi gonfi su Instagram chiedendo aiuto 'Qualche rimedio? aiuto!!'

SCherma - Di Veroli primo podio in Coppa del Mondo a 17 anni : Per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo, prim'ancora di festeggiare il 18esimo compleanno. Davide Di Veroli, romano, nato il 18 agosto 2001, sale sul secondo gradino del podio nella tappa di ...

Roma - ragazzo sieropositivo cacciato da studio dentistico. Il ministro Grillo chiede verifiChe : Un ragazzo sieropositivo sarebe stato messo alla porta in uno studio medico privato di Roma, dopo aver dichiarato la sua sieropositività. La denuncia è di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center. '...

Che Dio ci Aiuti 5 - Seconda Puntata : Il Mistero Della Novizia Ginevra! : Che Dio ci Aiuti 5, trama Seconda Puntata: Suor Angela sempre attenta scopre dei segreti importanti su Ginevra e su Gabriele. Nico e Maria sembrano andare molto d’accordo. Anche Azzurra contro Gabriele. C’è già grande attesa per la Seconda Puntata di “Che Dio ci Aiuti 5” su Rai 1. Suor Angela ha già molto lavoro per difendere il convento e le persone a lei care. Nota, infatti, interessamento un po’ strano di Ginevra per un uomo in procinto di ...