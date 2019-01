Michele Cannistraro vince MasterChef All Stars Sky Uno

MasterChef All Stars : il vincitore è Michele Cannistraro : Michele Cannistraro E’ stato un cannibale a vincere MasterChef All Stars , l’edizione speciale del cooking show che ha rimesso in gioco alcuni concorrenti storici del programma. E quel cannibale, perchè questo è il suo soprannome, è Michele Cannistraro , il trentanovenne di Rozzano che si era classificato ottavo nella terza edizione di MasterChef . MasterChef All Stars : chi è Michele Cannistraro Nel 2013, quando è arrivato nella cucina ...

MasterChef All Stars - il vincitore è Michele Cannistraro : E' Michele Cannistraro , il Cannibale di MasterChef Italia 2014, a vincere la prima edizione di MasterChef All Stars Italia, battendo in finale Simone e Rubina.prosegui la lettura MasterChef All Stars , il vincitore è Michele Cannistraro pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2019 23:32.

Boxe – Night of Kick and Punch 9 : sul ring anche “Il Cannibale” Michele Cannistraro : “Il Cannibale” Michele Cannistraro alla Night of Kick and Punch 9 anche Michele Cannistraro, il “Cannibale” diventato popolare grazie al programma televisivo Master Chef 3, parteciperà alla nona edizione di The Night of Kick and Punch, organizzata sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e presentata da Elisabetta Canalis. Michele Cannistraro non salirà sul ring per combattere a ...