Inter | trattativa in corso per un portiere

Inter - Robben fa sognare i tifosi : le ultime sulla trattativa a sorpresa : Inter Robben – La notizia di queste ultime ore sta scaldando tutto il popolo neroazzurro. Robben potrebbe diventare un giocatore neroazzurro: il motivo? Le sue parole nell’ultima conferenza stampa hanno fatto esaltare tutti gli esperti di mercato. L’esterno olandese a fine stagione lascerà il Bayern Monaco dopo dieci anni ricchi di successi e premi (sono 19 […] L'articolo Inter, Robben fa sognare i tifosi: le ultime sulla ...

Inter - dopo Godin idea Robben : trattativa avviata ma senza conferme ufficiali : La notizia più importante di questi primi giorni di mercato è rappresentata dal colpo messo a segno dall'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno e non rinnoverà, arrivano quindi a parametro zero. Godin andrà a sostituire Joao Miranda, scontento dell'impiego che gli è stato riservato in questa prima ...

Calciomercato Inter - dopo Handanovic : trattativa in corso per Brazao : Calciomercato Inter – Se allo stato attuale i pali dell’Inter sono blindati da Samir Handanovic, lo stesso non si può dire per il futuro. La carta d’identità dell’estremo difensore sloveno segna ormai 34 anni e così il club nerazzurro è costretto a guardarsi intorno. È questo sembra che stia facendo. A detta di Sky Sport, […] L'articolo Calciomercato Inter, dopo Handanovic: trattativa in corso per Brazao proviene da ...

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. La volontà della società nerazzurra sarebbe quella di premiare il centravanti argentino per le prestazioni fornite negli ultimi mesi ma le parole della moglie e agente, Wanda Nara, non hanno facilitato la cosa. C'è ancora distanza tra domanda ed offerta ma alla fine la sensazione è che si andrà verso la fumata bianca visto che Maurito ha sempre dimostrato il proprio attaccamento a questi ...

Manovra - l’Intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta : L’informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea. La diretta. L'articolo Manovra, l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calciomercato Inter - tripla trattativa col Flamengo : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Flamengo per la cessione di due suoi calciatori. Il club brasiliano, infatti sarebbe disposto a offrire 22 milioni di euro per l’acquisto di Gabigol e in più vorrebbe provare a capire quali sarebbero i margini per tesserare anche Joao Miranda. L’operazione Gabigol-Flamengo Interessa molto ai nerazzurri, che ...

Inter - Icardi pronto al rinnovo : la moglie Wanda Nara segue la trattativa (RUMORS) : Dopo l'amarezza dell'esclusione dalla Champions, per i tifosi dell'Inter potrebbe arrivare invece una buona notizia: Mauro Icardi sembrerebbe essere vicino al rinnovo contrattuale. La trattava, secondo quanto si apprende dalla società milanese, si starebbe svolgendo in un clima di tranquillità e serenità, senza ansia e fretta. Nonostante questo, quando nelle scorse settimane si è diffusa una voce riguardo ad un possibile Interessamento del Real ...

Governo - ecco numeri e date dei due mesi di trattativa Interna che hanno ridotto il deficit : Con queste parole Salvini smentisce l'ipotesi di dimissioni del ministro dell'Economia Tria a seguito di divergenze sulla gestione della legge di Bilancio. In serata arriva il primo via libera alla ...

‘Sekret Speciale Trattativa’ esclusivo su Loft : Intervista all’editore tv Antonino Vallone - condannato per avere ospitato in Veneto i boss Graviano : Cosa ci facevano i boss al Carnevale di Venezia nel 1993? E cosa ci facevano ad Abano Terme, ‘ospiti’ dell’editore tv siciliano Vallone? ‘Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia’, la serie esclusiva ideata e condotta da Marco Lillo sulle stragi del ’92 e del ’93 e sull’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la settima puntata inedita sulla piattaforma tv Loft. La puntata è dedicata al mistero della latitanza dei ...

L'Inter prova a blindare Skriniar : continua la trattativa per il rinnovo : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha riportato L'Inter in Champions League dopo quasi sette anni di assenza lo scorso anno è stato sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. Il giocatore è stato uno delle rivelazioni, affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo, nonostante sia arrivato in sordina dalla Sampdoria, preso per fare la riserva a quello che sarebbe dovuto essere un grande colpo in difesa (Manolas o ...

Inter - Spalletti : “Con Marotta trattativa avanzata. Le condizioni di Nainggolan…” : Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha parlato dell’innesto di Beppe Marotta nella dirigenza dell’Inter e della gara che aspetta domani i nerazzurri. Il tecnico toscano ha commentato così l’ormai imminente ingresso dell’ex dirigente juventino nella società milanese: “Marotta? Di questa vicenda bisognerà aspettare i segnali che ci manderà la società e il presidente Zhang. È chiaro ...

Inter - Spalletti : "Marotta - trattativa avanti. Nainggolan è recuperato' : La tempesta dopo la quiete. Le due settimane di sosta sono servite all'Inter per ricaricare le batterie in vista di un ciclo di partite in cui si deciderà parte del futuro nerazzurro. A partire dalla ...

Inter : Marotta Interessato a Rabiot - la trattativa dà fastidio alla Juventus : Cominciano a scaldarsi i motori per il calciomercato. In pole position per l'Inter targata Beppe Marotta e la Juventus, c'è il giovane calciatore francese Adrien Rabiot-Provost, giocatore francese che milita attualmente nel Paris Saint Germain nato a Saint Maurice il 3 Aprile 1995. Già nella primavera dell'anno 2014, l'allora direttore sportivo della Roma Walter Sabatini (attuale responsabile dell'area tecnica della Sampdoria), aveva cercato di ...

Inter - l'agente di Salvio fuori dalla sede : possibile inizio di una trattativa (RUMORS) : Le indiscrezioni di mercato si susseguono in casa Inter. E' di queste ore infatti una notizia che di certo ha destato non poca curiosità tra i tifosi nerazzurri. Si tratta di una foto di Augustin Jimenez, pubblicata sul suo profilo Instagram, il quale lo ritrae fuori dalla sede nerazzurra. E su questo nulla di particolare, se non che Jimenez sia l'agente di Eduardo Salvio, esterno offensivo, classe 1990, attualmente di proprietà del Benfica. ...