Di Battista : "Non farò l'anti-Salvini - darò una mano al governo" : "Antisalvini ma de che? A me non frega niente". Alessandro Di Battista respinge l'ipotesi di essere tornato per fare l'anti-Salvini e indica il futuro del M5s: combattere i poteri forti, "in primis i Benetton", De Benedetti, le banche. "Oggi - ha detto ad "Accordi e disaccordi" sulla Nove - c'è la possibilita' di portare avanti battaglie grandi purché si abbia il ...

Renzi : 'Non mollo - fantapolitica un nuovo partito. Di Battista si faccia vedere da uno bravo' : 'Che cosa farò dopo la tv? Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno ...

Di Battista e Di Maio alzano i toni : “I privilegiati ci combattono - ma noi non ci fermeremo” : Dalle piste di scii, Di Battista e Di Maio lanciano la nuova carica per il 2019; combattere i privilegiati “Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d’oro, stiamo bloccando un sacco di cose… che vi avevamo promesso avremmo tagliato”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook insieme ad Alessandro Di ...

Di Maio su regola due mandati : ‘Non si toccherà mai’. E con Di Battista annuncia : ‘Taglieremo gli stipendi dei parlamentari’ : A poche ore dalle quattro espulsioni dal Movimento 5 stelle (di cui una, quella del comandante Gregorio De Falco, più dolorosa delle altre) e mentre ancora si cerca di archiviare la difficoltosa approvazione della legge di Bilancio, Luigi Di Maio ha voluto pubblicare due messaggi di fine anno rivolti direttamente agli elettori e sostenitori M5s. Il primo è comparso su Twitter nel pomeriggio del 31 dicembre: “La regola dei due mandati non è ...

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : 'Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione' : Forse non tutti lo sanno ma i 'puri' pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è ...

Mara Carfagna : "Salvini - Di Maio e Di Battista evitino i media il 31 dicembre. Non siano stalker" : "Ci auguriamo che Salvini, Di Maio o Di Battista evitino l'occupazione mediatica almeno il 31 dicembre". Mara Carfagna chiede che l'ultimo giorno dell'anno i leader di governo e maggioranza lascino spazio al presidente della Repubblica: "Hanno 364 giorni all'anno per stare sotto i riflettori e ci stanno in tutti i modi possibili e immaginabili, con giubbotti, felpe, sui tetti e sui balconi. Lascino in pace l'Italia almeno l'ultimo giorno ...

Salvini sul reddito : 'ai furbi non ci sarà neanche un euro'. Di Maio con Di Battista per il rilancio del M5s : Il ministro dell'Interno spiega che si stanno incrociando le banche dati per aiutare chi è davvero in difficoltà -

Governo - Salvini : “Di Battista è un amico - non vedo l’ora che torni a dare il suo contributo” : “Alessandro Di Battista è un amico. Non vedo l’ora che torni a dare il suo contributo”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’ospedale Buzzi di Milano sul rientro in Italia dell’ex deputato del Movimento 5 stelle. Nelle stesse ore Di Battista ha pubblicato un video, su Facebook, annunciando il proprio ritorno (già previsto, peraltro) nel nostro Paese: “Mi vedrò subito con Luigi (Di Maio, ...

Di Battista e l'azienda di famiglia : non paga debiti e lavoratori : IL PERSONAGGIO Se il figlio ammette, il padre nega: 'Non sono capaci a leggere i bilanci', dice Vittorio, 'fascista liberale' per autodefinizione, grande commentatore della politica su Facebook e ...

"L'azienda di tuo padre è piena di debiti non paga i dipendenti" : la risposta di Di Battista : "Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L'azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 ...

Di Battista : «L'azienda di famiglia è in crisi - non viene pagata neanche mia sorella. Berlusconi mi provoca» : Parliamo dello stesso giornale che mesi fa intitolò in prima pagina: `Furbata Di Battista, si ritira dalla politica ma piazza il padre in Parlamento´. Lo stesso giornale che l'anno scorso diede ...