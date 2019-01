Crema Pan di stelle e Nutella | la sfida

L’attesa è finita! La Crema Pan di Stelle è arrivata : ecco gli ingredienti con i quali sfida la Nutella : Golosi di tutto il mondo e “Nutella Lovers“, preparatevi: l’attesa è finita! La Crema spalmabile Pan di Stelle con la quale Barilla cercherà di spodestare Ferrero e la sua amatissima Crema di nocciole, è arrivata sugli scaffali dei supermercati. Le prime indiscrezioni a riguardo erano arrivate a novembre 2018, ma i segreti sulla ricetta, sull’etichetta e sullo stesso barattolo non erano stati svelati. Sui social il nuovo ...

Ravioli con Crema di salmone e panna : Ravioli con crema di salmone e panna Ingredienti per la pasta 400 g di farina 00 4 uova 1 pizzico di sale Ingredienti per il ripieno 300 g di salmone q.b di olio extravergine d’oliva 1 cipolla q.b di prezzemolo q.b di vino bianco 30 g di pangrattato 2 uova Ingredienti per la crema di salmone 350 g di salmone affumicato 140 ml di panna 1 spicchio di aglio q.b di sale PREPARAZIONE Unite insieme la farina e le uova e lavorate per diversi minuti ...

Fusilli con Crema di melanzane e pancetta : Fusilli con crema di melanzane e pancetta Fusilli con crema di melanzane e pancetta Ingredienti 400g Fusilli 2 melanzane 100g pancetta tesa cipolla, olio evo, mezzo bicchiere di latte, prezzemolo e parmigiano Preparazione Allora ho soffritto un po’ di cipolla tritata e un pezzetto di peperoncino nell’olio, poi ho aggiunto le melanzane a dadini, sale, un po’ d’acqua, ho coperto e ho fatto cuocere. Poi ho frullato tutto ...

