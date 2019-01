Conte:rinvio reddito per fare bene cose

: Il premier Conte; 'Rinvio del #reddito perché facciamo le cose per bene' - #DIRETTA #ANSA - Agenzia_Ansa : Il premier Conte; 'Rinvio del #reddito perché facciamo le cose per bene' - #DIRETTA #ANSA - colomb_luca : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Conte; 'Rinvio del #reddito perché facciamo le cose per bene' - #DIRETTA #ANSA - NotizieIN : 11:11 | Conte: 'Rinvio reddito cittadinanza è per fare le cose per bene' -

"Sin dall'inizio abbiamo coniugato il concetto di lavoro stabile a quello di dignità: senza lavoro, ciascuno ha la sua dignità, ma quella sociale non può non prescindere dall'occupazione stabile". Così il premieragli Stati Generali dei consulenti del lavoro. "Le ragioni del differimento deldi cittadinanza stanno nel fatto che vogliamoleper: non è concessione elettorale ma manifesto di questo governo", ha anche detto il presidente del Consiglio.(Di venerdì 11 gennaio 2019)