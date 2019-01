: Breaking News #'Rubò' gioco da rifiuti,viene riassunta - Cyber_Feed : Breaking News #'Rubò' gioco da rifiuti,viene riassunta - TelevideoRai101 : 'Rubò' gioco da rifiuti,viene riassunta -

Era stata licenziata per aver preso un monopattino destinato al macero, ma ora può tornare al lavoro.La donna,41 anni, lavorava in un'azienda di raccolta e gestionea Torino: fu mandata via e ora verrà assunta nuovamente perché "non si tratta di furto". La donna aveva recuperato il giocattolo, che qualcuno buttò,per regalarlo al figlio. La Corte d'appello ha annullato il licenziamento,con risarcimento di 12 mensilità. "Giustizia è fatta", commentano gli avvocati della donna, "soddisfatti soprattutto dal punto di vista umano".(Di giovedì 10 gennaio 2019)