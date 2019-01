RC Auto | il 2 | 17% degli agrigentini pagherà di più nel 2019

Auto - saranno in strada nel 2019 : ecco i 17 modelli più attesi : Anno nuovo, Auto nuova? E' quello che si augurano i costruttori che hanno in programma di presentare un centinaio di vetture fra novità assolute e aggiornamenti in corso d'opera. Confermata anche per ...

17enne morto abbandonato davanti all'ospedale - nelle prossime ore l'Autopsia : Sarà eseguita nelle prossime ore, presso il Policlinico di Napoli , l'autopsia sul corpo del 17enne morto nella sera di Capodanno, abbandonato all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di ...

Fosson chiede a Toninelli di discutere gli aumenti dei pedaggi Autostradali. Nel 2017 'Rav' ha riportato in attivo il bilancio per 52 ... : Dopo che il 29 dicembre 2017 i Ministeri dei trasporti e dell'economia, avevano accordato alla "Rav" un incremento tariffario del 52,69 per cento, contro il richiesto 81,12 per cento, il CdA ha ...

Napoli - 17enne muore davanti a un ospedale : era stato lasciato lì da un'Auto : Un diciassettenne rom è stato trovato morto davanti a un ospedale a Giugliano , in provincia di Napoli. Il giovane era stato lasciato da un'auto davanti al Pronto soccorso. La vettura si è poi ...

Autostrade - Toninelli : «Stop all’aumento dei pedaggi nel 90% dei casi» : «Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di...

L’esplosione della bolla Bitcoin : un'Autopsia : Ad un anno di distanza esatto dal picco del prezzo di Bitcoin a 19.100 $, è possibile apprezzare in retrospettiva la magnitudo della bolla sulle valute digitali e la violenza della sua...

Siena - travolto a 17 anni da un’Auto pirata : Arturo muore a pochi metri da casa : Un ragazzo di 17 anni, Arturo Pratelli, è morto venerdì sera dopo essere stato investito da un'auto pirata a Sovicille (Siena) nei pressi dell'aeroporto di Ampugnano. Il giovane camminava sul ciglio della strada provinciale 73, in quel punto scarsamente illuminata, quando è stato travolto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso.Continua a leggere

Auto - gli incentivi e l’ecotassa debutteranno il 1° marzo : Ecotassa dalle Auto di lusso fino a quelle medie, anche per finanziare l’ecobonus su quelle elettriche e ibride il cui prezzo ufficiale di listino non supera i 50mila euro (Iva esclusa, valore aumentato di 5mila euro all’ultimo momento). Il tutto a partire dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2021...