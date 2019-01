Nba | Milwaukee vince e torna in testa

Nba - Antetokounmpo in stile LeBron : Milwaukee crede nel titolo che manca dai tempi di Jabbar : Per quanto involontaria, la pallonata con cui ha Giannis Antetokounmpo ha intontito James Harden è stata una metafora nel primo incrocio stagionale tra i due grandi candidati al titolo di MVP. Con 27

Nba - Houston-Milwaukee 109-116 : Harden da 42 non basta - Antetokounmpo vince la sfida tra MVP : In una battaglia per il titolo di MVP, ad avere la meglio è stato Giannis Antetokounmpo. Sono stati infatti i suoi Milwaukee Bucks a frenare l'incredibile corsa di James Harden, andando ad espugnare ...

Nba 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San Antonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

Nba Saturdays : i Milwaukee Bucks ospitano i Brooklyn Nets : In questo lungo filotto di gare contro squadre di New York, ai Milwaukee Bucks tocca vedersela dopo due partita consecutive contro i Knicks, anche con i Brooklyn Nets; una delle squadre più in forma ...

Nba - New York-Milwaukee 95-109 : Antetokounmpo trascina i Bucks al Madison Square Garden : Tutte partite da vivere in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, la casa delle emozioni del basket NBA. Primo tempo A partire meglio sono i Bucks, che con un parziale immediato di 10-2 propiziato ...

Nba - New York-Milwaukee LIVE : Antetokounmpo apre il Natale al Madison Square Garden : Tutte partite da vivere in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, la casa delle emozioni del basket NBA. NBA, tutti i video Guarda tutti i video

Nba - risultati della notte : Giannis e Milwaukee conquistano Boston - Portland crolla in casa : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 107-120 Era lo scontro più interessante della notte, una delle tante possibili sfide al vertice della Western Conference ed è arrivata l'ennesima conferma di un assunto ...

Nba - risultati della notte : Milwaukee vince a Detroit grazie a Giannis - Westbrook tripla doppia numero 111 : Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 104-107 Quando Giannis Antetokounmpo è andato a sedersi dopo poco più di tre minuti di partita con due falli già a suo carico, per lui e per i Milwaukee Bucks si ...

Nba - Cleveland-Milwaukee 102-114 : esplode Giannis - 44 punti e massimo in carriera pareggiato : Se c'è una cosa che abbiamo imparato da questi Milwaukee Bucks è che sanno come rialzarsi dopo una sconfitta o una brutta prestazione. Per la nona volta consecutiva in questa stagione la squadra di ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

Nba 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Nba 2019 - i risultati della notte (10 dicembre) : Milwaukee passa a Toronio nel big match - risorgono gli Spurs di Belinelli : Siamo in momenti caldi per la NFL, per cui la domenica si giocano pochi match a livello di NBA. In questa occasione sono state solamente quattro le sfide che si sono disputate, ma hanno comunque lasciato il segno. Il match più importante della nottata è stato, senza alcun dubbio, quello che si è giocato sul parquet dei Toronto Raptors (21-7) che ospitavano i Milwaukee Bucks (17-8). Ci si aspettava una super-sfida tra Kawhi Leonard e Giannis ...