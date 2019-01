Malagò Napoli stop? Decide solo arbitro

Malagò : «È l’arbitro che interrompe le partite - non il Napoli» : Il presidente del Coni Il Napoli non può decidere di sospendere le partite a proprio piacimento, se sente un coro ostile o un buu razzista. È solo l’arbitro che può decidere cosa fare. Scende in campo il presidente del Coni Giovanni Malagò che richiama alle regole tutti i protagonisti dei dibattiti degli ultimi giorni. «Quindi non è questione di dire se il Napoli può o non può» decidere di sospendere le partite in caso del perpetrarsi di ...