Diede via un rene per comprare l’iPhone | oggi convive con la dialisi

Blastingnews

: RT @PaoloZenga: STUPRATORE SERIALE ARRESTATO, Ofori Bright dopo aver scontato 8 anni di carcere in Italia, all' uscita ha violentato di nuo… - AndreaAsilo : RT @PaoloZenga: STUPRATORE SERIALE ARRESTATO, Ofori Bright dopo aver scontato 8 anni di carcere in Italia, all' uscita ha violentato di nuo… - frankleggiero : RT @PaoloZenga: STUPRATORE SERIALE ARRESTATO, Ofori Bright dopo aver scontato 8 anni di carcere in Italia, all' uscita ha violentato di nuo… - marisavillani : RT @PaoloZenga: STUPRATORE SERIALE ARRESTATO, Ofori Bright dopo aver scontato 8 anni di carcere in Italia, all' uscita ha violentato di nuo… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Xiao Wang è un ragazzo cinese, all’epoca dei fatti minorenne, che 7 anni fa decise di privarsi di unpur di ottenere4, evidentemente troppo oneroso per le sue disponibilità. Le conseguenze dell'intervento, eseguito all'interno di una struttura sanitaria non idonea, sono causa dell'insufficienza renale grave con la qualeil giovane è costretto are.Vendere un organo per acquistare l'iPhone 4 ed essere accettato dagli amici Drammatico il sacrificio dell’adolescente cinese Xiao Wang, assurto alle cronache per aver ostentato cieco azzardo nel mettere in vendita sul web, mediante contatti poco affidabili, il proprioper una cifra attorno ai 2500 euro, somma sufficiente per permettersi così4, molto in voga tra i coetanei del giovane il quale, a causa della precarietà nella quale viveva la sua famiglia, non disponeva delle risorse economiche ...