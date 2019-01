Bentancur | ' Devo migliorare nel servire Ronaldo'

tuttosport

: Bentancur: 'Allegri me lo dice - Dalla_SerieA : Bentancur: 'Allegri me lo dice - PassioneCalc10 : RT @GoalItalia: #Juventus, #Allegri sprona #Bentancur: 'Mi dice che devo migliorare nel servire #Ronaldo e nello stare davanti alla difesa'… - GoalItalia : #Juventus, #Allegri sprona #Bentancur: 'Mi dice che devo migliorare nel servire #Ronaldo e nello stare davanti alla… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) ' Le vacanze sono state importanti per riposare un po' e stare con la famiglia, ma ora siamo già concentrati per vincere la prossima sfida ' . Una delle maggiori sorprese in casa juventina è senza ...