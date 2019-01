Uomini e donne | Sara Affi Fella torna su Instagram | ‘Devo fare un altro intervento’

Uomini e Donne gossip - il fratello di Tina in studio : il gesto verso Gemma : Uomini e Donne gossip: il fratello di Tina entra in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani non passa inosservato Un gesto inaspettato quello del fratello di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 9 gennaio, l’opinionista fa […] L'articolo Uomini e Donne gossip, il fratello di Tina in studio: il gesto verso Gemma proviene da gossip e Tv.

Maria De Filippi imbarazzata da Tina Cipollari di Uomini e Donne E' da poco terminata l'ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E anche in questa occasione ad aver fatto molto discutere è stata senza ombra di dubbio la verace opinionista Tina Cipollari. Cosa è successo stavolta? Il cavaliere Michele, durante il confronto con la dama Luisa, ha rivelato di avere ancora il sogno di diventare padre. A quel punto è ...

Uomini e Donne news: Noel ama Armando? Il dubbio di Maria De Filippi Noel e Armando si amano? I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non si sbilanciano con le parole, ma sembra proprio che la dama sia letteralmente innamorata del cavaliere. Quest'ultimo è spesso criticato dal pubblico, ma anche dal parterre […]

Uomini e Donne, il ritorno a sorpresa di Sara Affi Fella: "Sto male mentalmente e fisicamente" Sara Affi Fella è ritornata sui social, è ufficiale. Le parole scelte per il suo primo post su Instagram? Le seguenti: "La parola scusa l'ho usata così tante volte che oggi non ho più scuse per dire scusa. Ma è […]

Nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne si è parlato di Paola Caruso, l'ex bonas di Avanti un altro. Il nome della ragazza è stato fatto da NATALIA, corteggiatrice di IVAN Gonzalez. Cerchiamo dunque di capire meglio cos'è successo nel dating show di Maria De Filippi grazie alle anticipazioni. Tutto è iniziato quando Sonia, stizzita dal fatto che IVAN avesse dichiarato di non avere baciato NATALIA per ...

Andrea Del Corso stupisce i suoi fan su instagram e in un lungo post racconta la sua malattia. Corteggiatore di Uomini e Donne, programma seguito da Leggo.it e condotto da Maria De...

oggi Uomini e Donne: Armando e Noel si amano? Arriva il fratello di Tina Cipollari Ancora in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Anche questo pomeriggio, la trasmissione di Maria De Filippi ci regalerà grandissimi colpi di scena. Partiamo da dove siamo rimasti. Armando e Noel al centro dello studio raccontano come stanno […]

Giulia Cavaglia continua ad essere una delle corteggiatrici più discusse dell'edizione 2018-19 di Uomini e donne. Fin dalla sua prima apparizione è stata notata sia da Lorenzo Riccardi che da Luigi Mastroianni, conquistati dalla sua innegabile bellezza. Ma entrambi hanno dovuto fare i conti con i sospetti che non ci fosse del vero interesse sentimentale dietro alla sua partecipazione al format di Maria De Filippi. Per questo Luigi l'ha eliminata ...

Andrea Dal Corso è approdato a Uomini e Donne dopo il successo ottenuto nell'ultima edizione andata in onda di Temptation Island, il docu-reality estivo prodotto da Maria De Filippi, alla quale ha partecipato, usando il nomignolo di Andrew, per evitare confusione con gli altri Andrea (Andrea Cerioli e Andrea Zenga).A Uomini e Donne, Andrea ha iniziato a corteggiare Mara Fasone che aveva espressamente richiesto la presenza dell'ex ...