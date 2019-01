Google annuncia l’interprete in tempo reale per i dispositivi Google Home

JBL annuncia tre nuove cuffie e una soundbar dotate di Google Assistant : JBL ha iniziato a includere l'Assistente Google nelle cuffie l'anno scorso con i dispositivi della serie Everest e ora sta espandendo l'integrazione di Assistant ufficializzando la soundbar JBL Link Bar e tre nuovi auricolari della serie LIVE: LIVE 400BT, LIVE 500BT e LIVE 650BT. L'articolo JBL annuncia tre nuove cuffie e una soundbar dotate di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

LG annuncia le TV del CES 2019 : ci sono OLED ed LCD - Google Assistant ed Amazon Alexa : Con il CES di Las Vegas alle porte, iniziano ad arrivare le anticipazioni sui prodotti che i coreani di LG annunceranno in quella occasione

Google rinnova lo zaino Street View Trekker e annuncia che Gboard supporta 500 lingue : Il team di Google Maps sta riducendo le dimensioni dello zaino Street View Trekker , dispositivo utilizzato per catturare immagini 3D in movimento

Google rilascia Playground 2.1 per tutti gli smartphone Pixel e annuncia Google Cloud Next 19 : Con la versione 2.1 Playground viene ora distribuita anche su dispositivi meno recenti come la prima e la seconda generazione di Google Pixel

Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria : gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app : A sole poche ore fa risale la notizia della rimozione di alcune applicazioni dal Google Play Store. Queste app sono coinvolte in una […]

Google annuncia la chiusura di Allo e cambiamenti per Google Messaggi - Duo e Hangouts : Google nelle scorse ore ha annunciato alcune novità per i suoi vari servizi di Messaggistica: stiamo parlando di Messaggi, Allo, Duo e Hangouts

Unicredit annuncia l'arrivo del supporto a Google Pay : Unicredit annuncia sul suo sito ufficiale l'arrivo del supporto a Google Pay, la modalità di pagamento per effettuare acquisti nei siti web, nelle app e nei negozi fisici. Ecco come funzionerà.

Google annuncia Night Sight per i Google Pixel : in roll out tramite Google Fotocamera : Google Fotocamera sta per accogliere la modalità Foto notturna su tutte e tre le generazioni di Google Pixel e Pixel XL: Google fornisce alcune indicazioni sul suo funzionamento e suggerimenti per ottenere scatti incredibili.

Dopo le proteste dei suoi dipendenti - Google ha annunciato nuove regole contro molestie e discriminazioni in azienda : Google ha annunciato nuove regole per la gestione dei casi di molestie sessuali e di discriminazione all’interno dei suoi uffici. In una email inviata ai dipendenti, il CEO della società, Sundar Pichai, ha spiegato che le novità comprendo nuovi sistemi