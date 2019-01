Ambiente | Centinaio | “Contro i cinghiali è necessaria un’azione coordinata”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Per la gestione della questione, e più in generale degli animali carnivori selvatici, “è necessario agire in maniera coordinata su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo Gian Marco, al question time alla Camera.“Non possiamo piu’ permettere – ha detto il ministro – che si verifichino incidenti come quello avvenuto sull’A1. Il problema e’ da tempo all’attenzione mia personale e del Governo; infatti con gli Assessori regionali abbiamo di recente condiviso un pacchetto di misure volte a rendere piu’ incisivi gli strumenti di contrasto all’incremento delle popolazioni di. In ...