Nintendo abbandona le console

Nintendo in futuro potrebbe abbandonare il settore delle console casalinghe? : Nintendo potrebbe abbandonare, in futuro, il settore delle "home console"? La possibilità non sarebbe di certo utopia secondo quanto riportato da Nintendo Everything.Come possiamo vedere infatti il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, ha delineato ai giornalisti Nikkei la sua visione nel medio e lungo termine e ha spiegato come Nintendo si trovi nell'industria videoludica con lo scopo di realizzare nuovi metodi innovativi e unici da ...

