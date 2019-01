Donne rassegnamoci: è vero che gli uomini soffrono più di noi quando hanno l’influenza?

laragnatelanews

(Di martedì 8 gennaio 2019)Basta con le prese in giro verso il sesso forte, perché è: loropiù dellestanno male. Quindi se per anni avete preso in giro il vostro compagno perché bastano due linee di febbre per farlo sentire a terra, dovrete ricredervi e prestare maggiore assistenza in caso di influenza. A dirlo non il classico maschilista pronto a portare punti alla sua squadra, ma la scienza vera e propria che conferma come l’influenza presa da un uomo sia molto peggiore che se presa da una donna.A confermarlo lo studio canadese pubblicato poi sul British Medical Journal sotto le direttive del professor Kyle Sue, professore di medicina di base alla Memorial University di Newfoundland.Il perché ci sia questa differenza tra i due sessi sta proprio nel testosterone che andrebbe a debilitare il sistema immunitario maschile fino al punto di aumentare la probabilità di ...